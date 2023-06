Výtah v pražské Fakultní nemocnici Bulovka, v němž v neděli odpoledne jelo 13 lidí včetně čtyř dětí, se podle předběžných zjištění neutrhl, nezřítil ani nespadl. Nemocnice dnes uvedla, že kvůli přetížení výtahu kabina výtahu sjela ze druhého patra nízkou rychlostí a dosedla na nárazníky klece, kde se zastavila. Maximální kapacita výtahu byla šest osob. Podle odborníků mají výtahy bezpečnostní mechanismy, aby při přetížení nebo závadě tažných lan nemohly nekontrolovaně padat.

"Podle předběžných zjištění nedošlo k utržení, pádu ani zřícení výtahu. V důsledku přetížení došlo k překonání trakce nosných lan na trakčním kole, čímž kabina výtahu sjela ze druhého patra rychlostí přibližně 0,5 metru za sekundu. Kabina dosedla na nárazníky klece, kde se zastavila," informovala FN Bulovka odpoledne na twitteru. Ve výtahu bylo podle ní upozornění na maximální nosnost a počet osob, které mohou najednou cestovat v kabině. V tomto případě byla ale povolená kapacita překročena víc než dvojnásobně.

Starší ženu, která si ve výtahu zlomila nohu, už lékaři propustili do domácího léčení. Po preventivní kontrole v nemocnici je doma i zbývajících 12 lidí, kteří cestovali v kabině s ní, řekla ČTK mluvčí nemocnice Bulovka Eva Stolejda Libigerová. Po nepříjemném zážitku byli v šoku, ale bez zjevných zranění. "Všichni lidé z výtahu, včetně čtyř dětí, jsou už z nemocnice propuštěni. Jediná zraněná žena s frakturou hlezna byla rovněž propuštěna do domácího léčení s doporučením na kontrolu v místě bydliště," uvedla dopoledne mluvčí Bulovky.

Policie případ dál prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, uvedl dnes na dotaz ČTK mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Kriminalisté chtějí postupně vyslechnout lidi, kteří ve výtahu cestovali.

Budova číslo tři, kde výtah spadl, patří hlavnímu městu, nemocnice je tam v dlouhodobém nájmu. V budově je oddělení ORL. Výtah byl po kontrole a v dobrém stavu, zřítil se zřejmě kvůli přetížení, uvedl v neděli pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Informace o příčinách pádu bude chtít od vedení nemocnice ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) včetně opatření, aby se podobná situace neopakovala.

Vedoucí servisu společnosti AZ Výtahy ČR Ludovít Kluka ČTK řekl, že současné výtahy jsou konstruované tak, aby nemohly nekontrolovaně padat a jsou navrženy na mnohem vyšší nosnost, než je uváděná maximálně povolená kapacita. Zdůraznil ale, že neví, jaký typ výtahu spadl na Bulovce, jak byl starý nebo jak se výtah při přetížení choval.

Nedostatek informací zmiňuje i generální sekretář Unie výtahového průmyslu ČR (UVP-ČR) Michal Švásta. „Nemůžeme to komentovat, protože nevíme, co se stalo. Počkáme si na výsledek šetření policie,“ konstatoval. Zároveň připomněl, že prezidium unie událost ani komentovat nechce. „Váže nás k tomu několik důvodů, z nichž hlavní je zachovávání absolutní nestrannosti. Předpokládáme, že policie za spolupráce se Státním úřadem inspekce práce, případně i s povolaným soudním znalcem příčinu nehody bezpečně určí – což by i pro nás bylo velice cenné, abychom mohli naši osvětovou činnost zaměřit správným směrem,“ uvedl Švásta.

Deníku současně potvrdil, že předpoklady o tom, že výtahy mají brzdy, jejichž úkolem je zabránit maléru v krizové situaci, jsou reálné. Uvedl také, že nepřipadá v úvahu, aby nějaká zdviž zůstala bez pravidelné kontroly. „Každý provozovatel musí mít servisní firmu, která výtah udržuje. Součástí provozu je přitom i systém prohlídek a zkoušek,“ řekl Deníku generální sekretář unie výtahářů. „Všechny výtahy provozované v České republice podléhají stejným normovým a zákonným požadavkům bez rozdílu – a to včetně povinností definovaných jak vůči servisním společnostem, tak i vůči provozovatelům,“ zdůraznil.

Výtah je zajištěn několika lany. V nekontrolovaném pádu výtahové kabiny brání omezovač rychlosti, který při náhlém zvýšení rychlosti kabiny nad stanovenou mez či při závadě lan pomocí takzvaného zachycovače výtah zastaví. Pokud ale výtah sjíždí malou rychlostí, zabezpečovací zařízení nevyhodnotí jízdu jako pád a zachycovače nespustí. Za bezpečnost provozu výtahů a jejich technický stav odpovídá majitel objektu, který musí zajistit pravidelné odborné revize.