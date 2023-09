To je podle slov ředitele Fakultní nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka třeba výpadek elektřiny na operačním sále, kdy pár desítek sekund trvá, než naběhne dodávka z náhradního zdroje. Doba je to kratičká, ale přesto může rozhodovat o životě a smrti pacienta; chybný krok by mohl mít fatální následky.

Jak reagovat, nacvičují lékaři už nyní – nicméně v chystaném simulačním centru k tomu budou mít ideální podmínky. To totiž v bezpečném prostředí přizpůsobeném i pro pořizování záznamů k následným rozborům umožní nacvičovat situace, s nimiž je třeba reálně počítat – stejně jako ty raritní. Ředitel Ludvík to přirovnává k výcviku pilotů na trenažérech. „Ti trénují situace, které mohou nastat, ale pravděpodobně nenastanou. Ovšem kdyby náhodou nastaly, je potřeba, aby věděli, jak se zachovat,“ konstatoval Ludvík. Chystané centrum bude mít podobný účel.

Fungovat má centrum za dva a půl roku

Nové simulační centrum v Motole by mělo být otevřeno v prosinci 2025. Deníku to řekl přednosta KARIM, Klinky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, který stane v jeho čele. Dalším přínosem je podle jeho slov možnost praktického nácviku zákroků, které jsou nové, nevyzkoušené – a to na modelech s využitím umělé inteligence, virtuální reality i dalších technologií. Na modelech; nikoli na zvířatech, jak je dnes běžné, případně na tělech zesnulých.

„Simulace využívá princip ‚učení se z chyb‘,“ vysvětlil Vymazal. A zde jde o chyby, které nikomu neublíží a nic nepoškodí. „Pohlíží se na ně jako na příležitost motivující k dalšímu zlepšení,“ konstatoval.

Simulační výuku označuje za celosvětový trend i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Simulace umožňují získávání znalostí a trénink dovedností v prostředí, které se blíží reálným situacím. A takto získané dovednosti budou sloužit pacientům v oboru, ve kterém jde skutečně o život – v intenzivní medicíně,“ zdůraznil. Školené lékaře i další členy týmu umožňují simulace trénovat, dokud požadovanou dovednost nebo výkon dokonale nezvládají. V radiologii, která je ministrovým oborem, jsou prý simulace běžné.

Motolský projekt za 684 milionů korun z podstatné části hradí Evropská unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. Konkrétně zaplatí 565 milionů; vlastně plnou cenu. Stát pokryje pouze DPH ve výši 119 milionů. Ministr zdravotnictví současně vyzdvihl, že tohle je projekt, do něhož se nepromítá politika. O vybudování simulačního centra rozhodl jeho předchůdce Adam Vojtěch (za ANO). On, Válek, pak navázal – a rozhodl, že stát bude právě v Motole.

