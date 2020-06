Kampaň V Praze jako doma je cílená jak na tuzemské turisty, tak na ty ze sousedních zemí. Kolik návštěvníků z okolních států očekáváte v této letní sezóně?

Loni v červnu, červenci a srpnu přijelo do Prahy přes dva a čtvrt milionu návštěvníků. Jediné, co můžeme v tuto chvíli říct s jistotou je to, že letošní návštěvnost bude takovým číslům velmi vzdálená. Předjímat, jak se bude situace vyvíjet a odhadovat konkrétní čísla je stále ještě předčasné. Podle našeho nejlepšího odhadu bude zahraniční návštěvnost oproti loňsku deseti až pětadvacetiprocentní. Na druhou stranu ale počítáme s přírůstkem domácích návštěvníků, mimo jiné díky kampani V Praze jako doma.

František Cipro mladší

Narozen roku 1978 v Praze, syn slavného fotbalisty a trenéra.

Třináct let řídil pražský Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu.

Je ženatý a má dceru. Ve volnu vyhledává sportovní rybaření a golf.

Máte už nějaký přehled o tom, v jakém počtu a z jakých destinací se začínají vracet do Prahy zahraniční turisté?

Konkrétní čísla budeme mít k dispozici až zpětně, za druhé čtvrtletí až v srpnu. Ale s radostí v posledních týdnech sledujeme pozvolný návrat návštěvníků z německy mluvících zemí, Slovenska a samozřejmě návštěvníky domácí.

Jak si představujete typického tuzemského turistu, který se v létě ubytuje v pražském hotelu a využije i kupón v rámci akce V Praze jako doma?

Formální cílová skupina je 20-55 let s důrazem na rodiny s dětmi. Pro mě osobně je domácí návštěvník Prahy kultivovaný, konzumující stejné služby jako Pražan a znající místní pravidla a prostředí. Jinými slovy ten, kterého přesně Praha potřebuje. Nikoliv jen v tuto dobu, ale i do budoucna. Proto vidíme v kampani V Praze jako doma příležitost navýšit poměr domácích návštěvníků oproti zahraničním.

Samotná PCT nabízí v rámci kampaně i tématické prohlídky s profesionální průvodcem. Kterou z nich byste osobně doporučil?

Rozhodně bych doporučil vybrat si jednu z našich vycházek po pražských čtvrtích. Domácí návštěvníci historické centrum Prahy znají velmi dobře, ale naopak možná nevědí, jak úžasné a zajímavé jsou třeba Dejvice, Vinohrady nebo Holešovice.

Turistický ruch v Praze se letos propadne podle vašich propočtů o desítky miliard korun. Pomoc města je kolem stovky milionů. Není to málo? Neuvažujete o další a přímější podpoře? Třeba po vzoru Jihočeského kraje, který dotuje návštěvníkům část platby za ubytování.

Město Praha dělá absolutní maximum toho, co mu dovolují rozpočtové prostředky. Když si uvědomíme, že podle rozpočtového určení daní jdou až na velmi malé výjimky všechny daňové příjmy do státního rozpočtu, tak mají kraje a města jen velmi omezené možnosti a hlavní zodpovědnost by měl mít v tomto ohledu stát. To, že Jihočeský kraj nebo právě Praha rozjíždějí vlastní systémy podpory je výrazem toho, že jim leží na srdci osud firem a společností, které zaměstnávají sta tisíce jejich obyvatel. V Praze je to v cestovním ruchu nepřímo až 150 tisíc pracovních míst.

V odhadech propadu turistického odvětví v metropoli jste zatím dospěli k částce 80 miliard. Jakým způsobem jste toto spočítali a co toto číslo znamená?

Toto číslo pochází z analýz, které jako základ berou celkovou spotřebu v daném odvětví v loňském roce. Ta byla jen v Praze 100 miliard korun, přičemž 80 miliard je odhadovaný propad tržeb. Právě díky rozpočtovému určení daní tak stát jen na cestovním ruchu v Praze přichází o významný zdroj příjmů.

Které turistické služby se z krize „oklepou“ nejdříve a které nejpozději?

To je v tuto chvíli těžké odhadnout, ale konkrétně v Praze je drtivá většina hotelů závislá na zahraniční klientele. Nejen z toho důvodů to asi budou mít nejtěžší právě oni a samozřejmě pražské restaurace a kulturní zařízení. Je důležité si uvědomit, pokud by krize znamenala nějakou významnou destrukci například právě ubytovacích kapacit, tak v budoucnu při zpětném oživení cestovního ruchu budou návštěvníci více využívat služeb ubytování v soukromí na platformách sdíleného ubytování, což ovšem významným způsobem poškozuje město a místní obyvatele.

Mluví se o pozoruhodném propadu cen některých „turistických komodit“. Například o pivu za padesát korun na Staroměstském náměstí. Jak dlouho toto vydrží?

Nabídka je přímo úměrná poptávce. V Praze navíc došlo k odpuštění nájmu za zábor pro restaurační zahrádky, což byl další vstřícný krok ze strany města, který ale opět bude znamenat výpadek příjmů v městské pokladně.

Očekáváte, že byty před krizí pronajímané ke krátkodobým pronájmům budou za rok k tomuto účelu sloužit ve stejném množství jako loni?

Parlament České republiky dal konečně obcím více možností, jak platformy sdíleného ubytování regulovat, takže trochu doufám, že sdílené ubytování bude méně negativním elementem pro klidný život místních obyvatel než doposud.

Vedení Prahy deklaruje, že „restart“ turismu v metropoli využije k jeho proměně. Že sem budou v budoucnu mířit kultivovanější návštěvníci, kteří zde stráví více dnů a místo opíjení se do němoty zajdou třeba do divadla nebo někam mimo centrum. Co pro to konkrétně dělá PCT?

Jedním z nástrojů je právě kampaň V Praze jako doma. Předpokládám, že náš vlastník, což je hlavní město Praha, bude i v budoucnu investovat do podobných kampaní, které budou mít za cíl přilákat jinou klientelu než doposud, navíc v čase mimo hlavní sezónu a do míst mimo nejpřetíženější turistický provoz. Samozřejmě cestovní ruch nezměníte za rok, ale nová strategie města s těmito faktory pracuje v dlouhodobém horizontu.

Pomýšlí Praha na nějaké nové turistické „lákadlo“, které by bylo skutečně výjimečné a velkolepé? Třeba nějaký zábavní park se vzdělávacím přesahem, který by vznikl na některé větší, aktuálně nevyužité ploše?

Myslím si, že Praha už má turistických atraktivit dost. Jde o to spíše upozorňovat na jiné, přinášející jiné rozměry právě například pro rodiny s dětmi. Velice často se setkáváme s tím, že návštěvníci kromě tradičních pražských ikon jiné neznají. A naším úkolem je to změnit.

PCT dokončuje transformaci na akciovou společnost? Je hlavní důvod ten, abyste mohli zaplatit lidi lépe než v příspěvkové organizaci?

Ne, to samozřejmě není hlavním důvodem. Hlavním důvodem je, že právní forma akciové společnosti dokáže daleko lépe spolupracovat se soukromým sektorem a vytvářet tak daleko efektivnější nástroje pro kultivaci cestovního ruchu. To se naplno ukázalo právě v případě kampaně V Praze jako doma, kdy návštěvníci budou moci čerpat mnoho dalších výhod od partnerů, které naleznou na stránkách vprazejakodoma.cz.