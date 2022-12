V té době už hasiči byli připraveni u oken s vysokozdvižnou plošinou a před domem pod oknem připravili seskokovou matraci pro případ, že by se muž rozhodl situaci řešit radikálně. Nakonec matrace nemusela být využita.

Na poliklinice v Praze zasahovala policie. Muž po hádce s ostrahou vytáhl zbraň

Policisté kvůli obavám o zdraví muže rozhodli o zákroku. Do bytu se násilím dostala zásahová jednotka. „Jak se ukázalo, muž byl skutečně ve velmi špatném psychickém stavu a byt neopustil už tři dny. Do péče si jej převzali zdravotníci, kteří jej odvezli do nemocnice,“ doplnila policejní mluvčí.