"Řidiči by zde měli být nejen maximálně obezřetní. Pokud by se totiž plně věnovali řízení, dodržovali odstupy atd., pomohlo by to ke snížení počtu nehod, k nimž zde dochází," uvedl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

Druhým rizikovým místem je křižovatka ulic Přístavní a Předmostí v Ústí nad Labem. Třetím pak v Hradci Králové křiživotka ulic Pilnáčkova a Akademika Bedrny.

Na portálu si mohou řidiči dohledat, které úseky jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám. Mapa zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců.