Osobní automobil srazil na křižovatce matku s kočárkem, ve kterém bylo měsíční batole. Ve stejný moment byl v opačném směru o pár metrů dál sražen i jedenáctiletý chlapec. Všichni účastníci nehody jsou naštěstí mimo ohrožení života. Matka utrpěla drobné odřeniny a batole bylo preventivně převezeno do nemocnice k dalšímu vyšetření. Malý chlapec utrpěl úraz hlavy a byl také převezen do nemocnice.

K nehodám došlo ve středu 14. června na křižovatce ulic Jeremenkova a Podolské nábřeží ve Dvorcích v Praze 4.

„Nejprve došlo ke srážce osobního automobilu s matkou s kočárkem ve směru do centra. O pár metrů dál v opačném směru z centra byl sražen i cca jedenáctiletý chlapec," sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.

„Na místo vyjely dvě posádky záchranářů, dva lékaři a inspektor. Do péče jsme převzali díte ve věku cca 11 let s úrazem hlavy a boku. Z druhé nehody jsme převzali do péče třicetiletou ženu a dítě ve věku cca 1 měsíc. Žena má drobné odřeniny a dítě je bez viditelných zranění," sdělila mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Na místě zasahovali i hasiči, kteří místo nehody zajistili. Silnice byla po dobu zákroku záchranných složek zcela uzavřena.

Dopravní policie nyní vyšetřuje příčiny a okolnosti dopravních nehod.