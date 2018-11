Praha nechá připravit návrh postupu ohledně mostu na Vltavské

Hlavní město nechá připravit návrh dalšího postupu pro řešení havarijního stavu jednoho z mostů navazujících na Vltavské na Hlávkův most. Materiál připraví městský Institut plánování a rozvoje (IPR) ve spolupráci s odborem strategických investic magistrátu. Na svém posledním jednání o tom v úterý rozhodla rada složená ze zástupců ANO, ČSSD a Trojkoalice (Zelení, KDU-ČSL, STAN).

Most bylo nutné koncem října z důvodu havarijního stavu dočasně uzavřít. Podle radními schváleného dokumentu IPR prověří varianty postupu při přestavbě celého dopravního uzlu. Má jít o nezávazný informační materiál. Zástupci nové koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) nedávno uvedli, že stávající rada by neměla o dalším osudu rozhodovat a že koalice preferuje takové řešení, při kterém by nemusel být vybudován most, ale auta a tramvaje by se křížily na běžné křižovatce.

Nyní po mostě jezdí auta a pod ním projíždějí tramvaje. Most na Vltavské pražská Technická správa komunikací (TSK) uzavřela v noci z úterý 23. na středu 24. října na základě informací společnosti Pontex, která prováděla jeho diagnostiku. TSK poté musela z bezpečnostních důvodů uzavřít část komunikace Bubenská navazující na magistrálu ve směru z centra na Výstaviště, která po mostě vede. Provoz byl uzavřen i pod konstrukcí, takže nejely tramvaje na Vltavské. TSK poté nechala most provizorně podepřít a její zástupci prohlásili, že poškozenou konstrukci zřejmě bude nutné zbourat.