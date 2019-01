Praha - Vedení hlavního města zatím nebude pokračovat ve snaze o ovládnutí Pražských služeb (PSAS), které většinově vlastní. Po podpisu desetileté smlouvy na svoz odpadu to novinářům řekla radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice). Opoziční TOP 09 s tím nesouhlasí. Praha prý propásla možnost, jak situaci s odpady vyřešit natrvalo.

Svoz odpadu. Ilustrační foto. | Foto: Deník Šíp

Praha několik let usilovala o akvizici PSAS, aby mohla prostřednictvím vlastní firmy sama svážet odpad. Snahu ale zablokovala odpadová společnost AVE.CZ podnikatele Daniela Křetínského, když koupila menšinový podíl Pražských služeb. Křetínského firma podle politiků usilovala především o ovládnutí malešické spalovny.

Šlo o dlouhou právní bitvu

„Jednání jsme vedli, ale nenalezli jsme společnou notu. Bylo by to na dlouhou právní bitvu," řekla Plamínková. „My máme jako politici do konce volebního období klid," doplnila k uzavřené smlouvě.

Tendr na svoz odpadu za zhruba 12 miliard korun v červnu získalo konsorcium Pražské odpady 2016–2025, které tvoří Pražské služby a AVE CZ, spolu se subdodavateli AVE.CZ – firmou Komwag a Ipodec. Firmy začnou odpad svážet od začátku srpna. Lidé nic nepoznají. Zhruba 66.000 obyvatelům se sice změní svozová firma, poznají to ale jen jinou nálepkou na popelnici, řekl za PSAS Pavel Pešek. PSAS navíc chystá kontejnery na kov a bioodpad.

Cena bude zastropovaná na deset let

Pražské služby budou od srpna dál obsluhovat dvě třetiny města, zbytek AVE.CZ a její subdodavatelé. Pro Prahu se cena zvýší o 10 až 12 procent. „Cena ale zůstane po deset let zastropovaná," řekla Plamínková.

Zároveň naznačila, že by pro Pražany v budoucnu mohl vzrůst poplatek za svoz popelnice. „Praha dotuje to, co by si měli lidé platit sami," uvedla. Poplatek zůstává stejný od roku 2005.

Soutěž prý nižší cenu nepřinesla

Svoz odpadu v Praze několik let provází průtahy a nejasnosti. Magistrát v minulosti opakovaně a bez soutěže prodloužil smlouvu s Pražskými službami a s AVE.CZ. A ani s aktuální situací není spokojena TOP 09.

„Tímto krokem jen došlo k odložení problému o několik let," řekl opoziční zastupitel za TOP 09 Jiří Nouza. Podle něj soutěž nepřinesla ani nižší cenu za svoz odpadu, kterou pro její výši kritizuje vedení města už roky. „Šanci situaci vyřešit jednou pro vždy jsme propásli," doplnil.

Hospodaření Pražských služeb v loňském roce skončilo ziskem zhruba 91,3 milionu korun, což je o 14 milionů více než v roce 2014.

Čtěte také: Praha vybrala firmu na svoz odpadu, ročně zaplatí 1,1 miliardy Kč