Praha navrhne celostátní regulaci UBERu

Zastupitelé pověřili vedení metropole k vypracování normy, která by měla urychlit řešení sporu mezi tradiční a „digitální“ taxislužbou. Nespokojené taxikáře iniciativa města od dalšího protestu nejspíš neodradí.

Únorová schůze pražských zastupitelů měla velmi neobvyklý začátek. Představitelé hlavního města jednomyslně schválili návrh, se kterým přišla opozice. Konkrétně Jiří Nouza z TOP 09. Usnesení pověřuje městskou radu, aby vypracovala „legislativní řešení situace v taxislužbě“.

Co taxikářům vadí

Jinými slovy návrh vyhlášky nebo zákona, který upraví povinnosti poskytovatelů těchto služeb se zvláštním zřetelem na tzv. alternativní dopravce, jako je Uber nebo Taxify. Ti se současným zákonným požadavkům vyhýbají, protože komunikují s klienty výhradně přes mobilní aplikace. Tradiční taxikáři kvůli „nerovným podnikatelským podmínkám“ v poslední době stále častěji protestují formou hromadných jízd městem. Další mají v plánu příští týden.

„Zastupitelstvo tímto rozhodnutím jasně vyjadřuje vůli k tlaku na změnu a zároveň vysílá signál směrem k podnikatelům v taxislužbě, že to chce město napříč politickým spektrem řešit,“ prohlásil před odhlasováním usnesení Jiří Nouza.

Reakce Uberu je vyhýbavá

Řidiče taxi s licencí to ale od další blokády metropole s největší pravděpodobností neodradí, přestože je zastupitelstvo výslovně žádá o její odvolání. „Kvitujeme tento krok. Hlavní problém to ale neřeší a důvod ke zrušení protestu to tedy není. Uber totiž porušuje platné zákony a úředníci to nechtějí nebo nedokážou trestat.

Ministr dopravy Ťok se taxikářům v podstatě vysmívá a Česko tak zůstává spolu s Rumunskem jednou z posledních evropských zemí bez regulace tzv. alternativní taxislužby,“ posteskla si mluvčí Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová. Reakce Uberu na krok města je vyhýbavá. „Vítáme jakoukoli aktivitu, která pomůže rozvoji moderní služby, jako je Uber, na kterou se už v tuto chvíli spoléhá téměř 300 000 cestujících v Praze a 2000 aktivních řidičů,“ uvedla mluvčí české sekce Uberu Miroslava Jozová.

Navržená regulace musí být obecná

Poslanci a ministr Daniel Ťok (ANO) se tento týden nedohodli na původně plánovaném „přiškrcení“ Uberu a podobných služeb. Příslušná novela o taxislužbě nebude schválena ve zrychleném řízení, místo toho chce sněmovna připravit komplexní novelu, což ale nejspíš potrvá řadu měsíců. Celý proces by mohla urychlit právě legislativní iniciativa Prahy.

Jak bude její návrh zákona, případně vyhlášky vypadat, ale zatím není jasné. Zastupitel Adam Zábranský (Piráti) neúspěšně navrhl, aby materiál připravený radou, a s definovaným zájmem Prahy, muselo ještě znovu schválit zastupitelstvo. Podle primátorky Adriany Krnáčové (ANO) ale musí být navržená regulace obecná a nikoliv „šitá na míru“ Praze, protože by platila i jinde.

Novotný: Uber je normální dispečink

Koaliční vedení města i opozice se nicméně shodují, že „alternativní taxislužby“ vytvořily nerovné tržní prostředí a na to by se měla regulace zaměřit. Podle šéfa klubu TOP 09 Václava Novotného je Uber normální dispečink, jen funguje na jiné technické bázi.

„Není to žádná sdílená ekonomika, v níž by docházelo k úspoře materiálních zdrojů, lidských sil nebo životního prostředí,“ uvedl Novotný. Zastupitel a zároveň poslanec Patrik Nacher (ANO) byl zastáncem odmítnutého rychlejšího řešení v parlamentu.

Taxikáři protestují blokádami

„Nejdřív je třeba nastavit stejné podmínky pro všechny. Pak teprve ta pravidla upravit. Celý spor se totiž točí v kruhu. Taxikáři protestují proti nerovným podmínkám blokádami a to jim dál snižuje popularitu a přesouvá klienty k alternativám,“ řekl Nacher.

Primátorka Krnáčová zopakovala názor, že protesty proti Uberu jsou sice odůvodněné, ale zároveň si berou Pražany jako rukojmí. Alexandra Udženija z opoziční ODS naproti tomu chápe, že „poctivé většině řidičů došla trpělivost“. Udženija upozornila na inzerát, který v jisté východoevropské zemi láká na výhodnou brigádu v Česku.

Liftago dodržuje zákony

„Protože tady mohou jezdit pro Uber řidiči bez licence, pojištění auta apod. Problémem ale samozřejmě nejsou digitální služby jako takové. Třeba Liftago funguje na stejné technologické bázi, jako Uber, ale dodržuje zákony,“ dodala Udženija. Ředitel a spoluzakladatel Liftaga Ondřej Krátký také rozhodnutí zastupitelů uvítal.

„Je třeba využít existující legislativy proti nepoctivým taxikářům, jejichž chování si některé nadnárodní přepravní aplikace berou jako alibi pro obcházení zákona a které podporují nezákonné najímání amatérů, na kterých vydělají více. Nový návrh má směřovat k odpovědnosti zprostředkovatelů taxi. Ta pomůže odblokovat současný stav i diskusi nad budoucí modernizací,“ reagoval šéf Liftaga.