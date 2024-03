V rámci oslav 25. výročí vstupu České republiky do NATO přeletěl tým aliančních letounů. Tři stíhací letouny JAS-39 Gripen z 21. základny taktického letectva Čáslav spolu s dvěma bojovými letouny Eurofighter Typhoon a dopravním airbusem A-400MS Atlas z Německa letěly nad hlavním městem ve výšce zhruba 200 metrů nad zemí ve dvou formacích těsně za sebou. Lidé je mohli vidět například z Karlova mostu.

Nad Prahou přeletělo šest letounů u příležitosti oslav vstupu ČR do NATO. | Foto: Deník/Radek Cihla

Dnes, v úterý 12. března, je to přesně 25 let od vstupu České republiky do Severoatlantické aliance (NATO).

U příležitosti oslav se nad Prahou proletělo několik letounů. Ty se nejprve setkaly v prostoru u Zvíkova, odkud ve formaci pokračovaly podél toku Vltavy k Praze. Průlet aliančních strojů má připomenout naše členství v NATO.

Podle dřívějších informací armády skupinu vedl pilot Ondřej Španko z čáslavské základny a letouny měly být vidět i nad Orlíkem nebo Slapy. V centru hlavního města měla první formace tří letounů proletět podle plánů armády v 10:30 a do minuty poté druhá formace.

Po průletu se podle Armády ČR letouny vrátili na domovské základny, německý Airbus přistál na Letišti Václava Havla v Praze.

„Vstup do NATO byl pro Českou republiku a její bezpečnost jedním z nejzásadnějších momentů. Jsem rád, že si ho připomeneme i přeletem stíhaček nad Prahou. Pražané neobávejte se, jde o slavnostní akt a možnost vidět naše vojenské letectvo na vlastní oči,“ řekl primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Úřad vlády k dnešnímu výročí večer slavnostně nasvítí Strakovu akademi

Česká republika se stala členem NATO 12. března 1999.