Zaplatit za staré elektrické přístroje je lidem připraveno Národní technické muzeum (NTM), pokud mu nabídnou unikátní předměty v dobrém stavu, vhodné k obohacení jeho sbírek. Soutěž nazvaná Máte doma muzejní kousek?, pořádaná muzeem ve spolupráci s kolektivním systémem sběru elektroodpadu ELEKTROWIN, se v minulosti nejen setkala se značným ohlasem, ale přinesla i skutečné skvosty.

Cenný úlovek z minulých ročníků: vysavač Elektrostar s příslušenstvím z roku 1931, prodávaný v Elektro domě v Praze na Václavském náměstí. | Foto: Národní technické muzeum Praha

Od 3. dubna se tudíž bude opakovat, upozornila za muzeum Jana Dobisíková. „Soutěž s celorepublikovou působností pomůže rozšířit informaci o možnosti nabídnout svůj vysloužilý spotřebič do sbírek NTM. I letos bude její trvání rozloženo do zbytku roku,“ konstatovala.

V rámci minulých ročníků akce obohatily muzejní sbírky skutečné skvosty. Vedoucí muzejního oddělení PR Jan Duda z nich obzvlášť vyzdvihl elektrickou vařenku ze závodu Romo Fulnek z druhé poloviny 50. let 20. století, která se dochovala jako původní vybavení bytového domu v Trutnově.

Víceúčelový přístroj byl už tehdy zkonstruován jako kombinovaný spotřebič s elektrickou plotýnkou a vnořenou nádobou, která umožňovala jak vaření, tak pečení. I muzejníci tento výrobek označují za „raritní záležitost“.

Cenný úlovek z minulých ročníků: návod k vařence Romo Fulnek, kombinovaného spotřebiče, který disponoval elektrickou plotýnkou a nádobou s různými nástavci, v které se dalo vařit i péct.Zdroj: Národní technické muzeum Praha

Velmi si cení také získaného elektrického vysavače s prodejním názvem Elektrostar z roku 1931, koupený v Elektro domě na Václavském náměstí v Praze. Hodnotný je nejenom sám o sobě: dochoval se navíc s kompletním příslušenstvím v původním dřevěném kufříku – a dokonce i s dokumenty o koupi. Právě taková nabídka je pro muzeum ideální, připomněla kurátorka sbírky Technika v domácnosti Lucie Střechová.

„Šance pro zapsání nabízeného předmětu do sbírek zvyšuje jeho kompletnost, a to i v podobě dochovaných originálních obalů, návodů a účtenek dokládající místo a rok jejich koupě,“ zdůraznila. S konstatováním, že i díky těmto dokladům mohou dochované předměty vyprávět další příběhy.

Soutěž trvající do konce roku je rozdělena do tří etap – s mezníky 30. 6., 30. 9. a 31. 12. – po jejichž skončení bude Střechová z došlých nabídek vybírat vždy po pěti kouscích, které by se muzeu hodily. V případě jejich darování pak někdejší majitelé získají nákupní poukázku v hodnotě 500 Kč plus dvě čestné vstupenky do NTM s roční platností.

Během ledna pak ještě bude vybrán „nej“ kousek celého ročníku – a ten, kdo ho věnoval, získá navíc poukázku na nákup spotřebního zboží v hodnotě 5000 Kč.

Přihlásit historické elektro do soutěže, na jejímž konci se vysloužilý domácí pomocník může stát muzejním exponátem, mohou lidé prostřednictvím e-mailové adresy muzejni.kousek@elektrowin.cz.

„Spotřebič vyfoťte, doplňte jeho popis – odhadované stáří, stav, dochované příslušenství, případně další informace (manuál, návod, prodejní doklad a podobně),“ radí Duda, jak se zapojit.