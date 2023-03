/VIDEO, FOTOGALERIE/ Policie České republiky se na svém twitterovém účtu ohradila proti nařčení z vyvolávání konfliktů při demonstraci na Václavském náměstí v sobotu 11. března. Během shromáždění policie omezila na osobní svobodě 20 osob u Národního muzea pro neuposlechnutí výzvy. Tři policisté byli zranění. Protivládní demonstraci Česko proti bídě svolala strana Právo Respekt Odbornost (PRO), která v nedělním prohlášení naznačila možnou účast provokatérů na akci. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) byl zákrok profesionální.

Policejní záběry z demonstrace na Václavském náměstí v sobotu 11. března. | Video: Policie ČR

„V momentě, kdy bylo shromáždění ukončeno a demonstranti, kteří byli u Národního muzea, odešli domů, podněcoval muž s megafonem odcházející účastníky z Václavského náměstí, aby šli sundat ukrajinskou vlajku z budovy Národního muzea. Této jeho výzvy se ujalo několik stovek osob, které se domáhaly vstupu do budovy. V tom jim bylo zabráněno policisty. Agrese těchto osob však značně stoupala, proto velitel opatření rozhodl o nasazení posil," uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Přítomni byli opakovaně vyzváni, aby opustili prostor před budovou Národního muzea, neboť shromáždění již bylo ukončeno.

„Někteří jednotlivci do policistů strkali, další je napadali tyčemi, na kterých měli původně vlajky. Podněcovatel k násilnostem a k odstranění ukrajinské vlajky byl zajištěn z důvodu, že se opakovaně dopouštěl přestupku a v současné chvíli se jeho jednáním zabývají pražští kriminalisté," doplnila mluvčí.

Při zajišťování jednotlivců, kteří za použití násilí odmítali opustit prostor před budovou Národniho muzea, nalezli u jedné ze zajištěných osob i zbraň (nunčaky).

„V průběhu opatření bylo neustále využíváno policistů AKT ve snaze řešit situaci mírnou cestou," řekla Siřišťová.

Policie reagovala mimo jiné na dnešní tweet poslankyně Jany Mračkové Vildumetzové (ANO), která sdílela video ze zásahu s komentářem, že muž v hnědé kukle dá policistům povel k útoku a konflikt tak vyprovokuje. "Já věřím tomu, že policie měla relevantní důvod. Na videu je pouze malý výsek dění. Ministr Vít Rakušan by to ale měl vysvětlit, ať vyvrátí spekulace," uvedla.

„Jeden z demonstrantů do muzea vtrhl ještě předtím, než policisté zamezili vstupu do budovy. Ochranka muzea muže zastihla na schodech a vyvedla ho pryč. Policisté v domnění, že se jedná o návštěvníka muzea, ho dovedla do bezpečí. Tento muž se však k Národnímu muzeu vrátil a opakovaně se domáhal násilného vniknutí do budovy. Kriminalista v civilu (zachycený na videu) již disponoval informací od ochranky muzea, že právě tento muž, se pár minut před tím nacházel uvnitř muzea, kde chtěl s největší pravděpodobností strhnout vlajku. Proto policisté ze speciální pořádkové jednotky muže zajistili pro podezření z přestupku," uvedla Policie ČR.

VŠE se distancovala od Ševčíkova vystupování na sobotní demonstraci

Strana PRO v neděli v prohlášení uvedla, že k pokusům o stržení vlajky z budovy muzea došlo až po ukončení demonstrace. Zároveň naznačila možnou účast provokatérů na akci.

"Z videozáznamů incidentu, které byly následně publikovány, se nelze vyhnout závěru, že minimálně část \'civilních osob\', které nepokoje na tomto místě záměrně vyvolávaly či se na nich aktivně podílely, postupovala tak, jako by měla podrobné znalosti a zkušenosti z taktického výcviku Policie ČR či jiných složek ozbrojených sborů," uvedlo PRO v prohlášení.