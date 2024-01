Že se na místě již pracuje potvrzuje i místní obyvatelka. „Mezi jednotlivým oplocením zůstává průchod pro pěší před kostelem. Po něm ale přejíždí zabahněné náklaďáky, takže člověk prochází pořádným bahnem,“ uvedla pro Deník očitá svědkyně.

Tři fáze a tři roky prací

Revitalizační práce na náměstí začaly minulý týden. K zemi už šla také část vzrostlých stromů. Podle dostupných informací byly pokáceny stromy nemocné. Celkem se bude jednat asi o 50 kusů. Pracovníci plánují dosázet 140 kusů stromů tak, že ve finále bude náměstí poskytovat stín celkem 240 stromů.

V první fázi, která bude probíhat celý letošní rok, bude cestu k metru zajišťovat vyhrazený koridor mezi Laubovou a Vinohradskou ulicí. Farmářské trhy se provizorně přesunou nalevo od kostela. „V květnu bude zprovozněn bezbariérový vstup do metra,“ doplnil starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09) k první etapě prací.

Příští rok mají být v provozu nově opravené chodníky a prostranství před základní školou. Stavební práce jsou naplánované na letošní léto, až bude škola o letních prázdninách zavřená. Práce na obnově se tak více přesunou do východní části náměstí nalevo od kostela, tedy do prostoru provizorně umístěných trhů, které se vrátí do původní pozice před školou.

Poslední fáze se uskuteční v roce 2026. Podle současných plánů mají ve třetím roce probíhat především finalizující práce napravo za kostelem. Většina zbylého prostranství bude podle Prahy 3 k dispozici veřejnosti. Náměstí se definitivně otevře v září roku 2026.

Revitalizace náměstí bude celkem probíhat tři roky. Právě délku prací ale množství lidí kritizuje s tím, že je to příliš dlouhé a náměstí bude zavřené většinu času zbytečně. Podle Vronského ale projdou rekonstrukcí inženýrské sítě, celý závlahový systém pro údržbu parku, retenční nádrže, pítka, obruby a nové cesty a v neposlední řadě i kašny. „Je to dlouhá doba a taky velká plocha. Hodně to prokoukne,“ slibuje.

Budoucí podoba náměstí

Obnova má zahrnovat zmíněné vysázení nových stromů a zeleně. Počítá se s vybudováním retenční nádrže a kumulační nádrže pro přívalovou vodu. Počítá se s prostorem pro tradiční tržiště a obnovou a rozšířením dětského hřiště o nové prvky. Rekonstrukcí má projít také prostor před základní školou.

Během prací má zůstat zachovaná hlavní prostupnost náměstím, vstup ke kostelu a chod základní školy. Oblíbené farmářské trhy v případě, že nebudou jakkoliv brzdit stavbu, se budou během obnovy na náměstí přesouvat podle stavebních etap.

Vizualizace budoucího náměstí Jiřího z Poděbrad.Zdroj: MČ Praha 3

Podle zastupitele a bývalého starosty Jiřího Ptáčka (TOP 09) vznikl celý projekt rekonstrukce pod taktovkou radnice Prahy 3. „Nicméně svým rozpočtem přesahuje možnosti městské části. Proto vznikla dohoda s magistrátem, který projekt převzal pod svá křídla, vysoutěžil stavební firmu a s ohledem na celopražský význam náměstí celou revitalizaci zaplatí,“ uvedl s tím, že odhadované náklady jsou 478 milionů korun a doba trvání je 33 měsíců, tedy necelé 3 roky.