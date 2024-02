Případ ztracené tašky plné peněz a cenností na zastávce MHD v Praze 6 odhalil nečekaný příběh. Strážníci městské policie se nezalekli a místo rutinního odevzdání nálezu do ztrát a nálezů se pustili do pátrání. Díky jejich úsilí se podařilo najít majitele, který tašku ztratil v důsledku zdravotních komplikací.

Nález velké finanční hotovosti | Foto: Městská policie hlavního města Prahy

Občas je všechno jinak. I tak by se dal shrnout příběh hlídky strážníků městské policie z Prahy 6. Ti v minulém týdnu vyrazili prověřit volání o postarším muži, který se měl potácet na zastávce MHD Nádraží Podbaba a vypadal zmateně.

Na ohlášeném místě nebylo po muži ani vidu ani slechu, na další zastávce ale hlídka objevila velkou sportovní tašku. Po otevření čekalo na strážníky překvapení - uvnitř bylo na první pohled velké množství peněz i peněženek.

„Hlídka státní policie na místě vyloučila, že by věci měly pocházet z trestné činnosti a případ tak ponechala k řešení strážníkům. Soupis všech věcí byl dlouhý a zajímavý. Skoro jako kdyby si někdo odnášel všechen majetek," sdělila mluvčí Městské policie hl. města Prahy Irena Seifertová.

Hotovost v korunách i eurech totiž činila téměř šest set tisíc korun. Spolu s penězi byly v tašce i šperky, léky na bolest kloubů, hodinky, slovníky či drobná elektronika.

Po Pražanovi pátrali v celé Evropě. Našli ho na lavičce v Českých Budějovicích

„Odevzdat tašku do ztrát a nálezů by bylo to nejjednodušší. V tašce však byla i kopie občanského průkazu, podle kterého snad majitel bydlel mimo Prahu. Strážníci proto začali pátrat sami," doplnila Seifertová.

Strážníci rozjeli telefonické pátrání na Policii ČR, v krajském městě i mezi sourozenci. Majitel tašky se nakonec našel. „Potvrdil, že opravdu byl na začátku příběhu náhle zdravotně indisponovaný, záchranka ho odvezla do nemocnice a jednu z tašek zapomněl na zastávce. Díky strážníkům mu však byla druhý den taška se všemi věcmi předána," zakončila příběh mluvčí.