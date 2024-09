Řešení nenabízí jediná cesta, vyplynulo z debaty. Směr k dostupnému bydlení nemohou otevřít jen dotace, ale nezbytná je spolupráce veřejné správy se soukromým sektorem, který může nabídnout investice i know-how. Vedle budování nových bytů by však mohly pomoci i opravy těch, které dnes na trhu nejsou kvůli špatnému stavu.

Potřeba by bylo sto miliard. Ročně

„Je potřeba, aby ročně vznikalo minimálně 25 tisíc veřejných nájemních bytů,“ přiblížil předseda představenstva developerské společnosti Central Group Dušan Kunovský závěry, k nimž dospěli analytici jeho firmy společně s odborníky z KPMG. Přepočteno na peníze by to představovalo roční investici sto miliard korun.

Minimální počet veřejných nájemních bytů, které by měly vzniknout rok co rok, je 25 tisíc, říká předseda představenstva Central Group Dušan Kunovský. | Video: Deník/Milan Holakovský

To by prý bylo minimum potřebné k tomu, aby veřejná správa, tedy stát a obce, mohly pozitivně ovlivňovat dostupnost bydlení (a vlastně tak postavit hráz možnému vzniku populisticko-anarchistických tendencí). „I kdyby se současné dotace, které na to stát má, zmnohonásobily, stále to nestačí,“ řekl Kunovský Deníku.

Dotace je podle jeho slov třeba vnímat jako určitou iniciaci; rozjezd projektu – ale pak se skutečně musí zapojit i financování ze soukromého sektoru. „Stát to ze svých peněz, to znamená z peněz daňových poplatníků, nikdy nemůže sám ufinancovat,“ připomněl.

Jak rozjet výstavbu ve velkém?

Rozhodující nejsou jen peníze, zdůraznil Kunovský. „Klíčové je, aby se zrychlilo a zjednodušilo povolování,“ míní. „Pokud v Praze čekáme na stavební povolení na běžný bytový dům často deset a více let, je to zásadní problém, který nové byty zdražuje,“ konstatoval. S tím, že jen ležící „umrtvené“ finanční prostředky zvyšují cenu minimálně o 15 procent. K tomu se připojují ještě nárůsty cen stavebních materiálů i prací.

Aby se výstavba rozjela ve velkém, je podle Kunovského potřebná metodika: vzorové smlouvy, vzorové postupy pro města a obce, jež by jejich starostům i zastupitelům, kteří se dosud ničím podobným nezabývali, daly určité vodítko a nastavily standardy, které pak obce mohou použít ve svých výběrových řízeních. „Velký potenciál vidíme i v použití metody Design & Build, která by mohla být zásadním impulsem pro rozjezd výstavby dostupného nájemního bydlení skutečně ve velkém,“ řekl developer Deníku.

Nájmy jako řešení situace na trhu

Význam nájemních bytů roste s tím, jak sny o bydlení ve svém narážejí na finanční možnosti. „Ale samozřejmě není nic špatného na tom chtít vlastní byt, vzít si hypotéku a pořídit si vlastní bydlení,“ poznamenal Kunovský s tím, že je přirozené a velmi pragmatické, když lidé chtějí „mít po x letech vlastní byt splacený hypotékou a ne jenom krabici účtů“.

Přikyvuje i obchodní ředitel společnosti Wood System David Šiller: hodně lidí dává přednost vlastnickému bydlení – a pojem „dostupné bydlení“ vnímá jako možnost si ho koupit.

Experti však mají jasno: lékem na současný stav trhu je budování nájemního bydlení. Ředitel Státního fondu podpory investic (SFPI) Daniel Ryšávka připomněl, že státem podporované dostupné bydlení musí mít nájem nižší než je tržní nájemné, nicméně je třeba pokrýt náklady na splacení investice, na provoz i opravy.

Státní fond podpory investic vyhlásí program podpory výstavby nájemního bydlení ještě v září, slibuje jeho ředitel Daniel Ryšávka. | Video: Deník/Milan Holakovský

Soukromí investoři podle jeho slov počítají udržitelnost 20 nebo 30 let; některá města však zvažují, že nájemní bydlení vybudují proto, aby potřebným lidem mohla nabídnout ještě levnější nájem.

Odborníci, kteří se účastnili debaty v CAMPu, očekávají, že rozvoji výstavby může pomoci také typové řešení samotných staveb. Spíše po vzoru baťovské výstavby nežli éry budování paneláků, i když proti nim vlastně nemá partner DAM.architekti Jan Holna zásadnější výhrady.

„Jsou docela pěkné, mají vyřešeny dispozice, je tam standardizace a typizace konstrukcí,“ překvapil svým pohledem. Úpravy, vcelku nenáročné, navíc dokážou výrazně odlišit jejich vnější podobu. Holna současně připomněl, že „typovými řešeními“ byly vlastně ve své době i dnes obdivované klasicistní domy nebo barokní školy.

Nová řešení v Praze i mimo metropoli

Poslanec Milan Wenzl (za ANO) jako recept na zlepšení dostupnosti bydlení nabídl dvě řešení. Za prvé: stavět do výšky. Proč by místo osmipodlažních objektů nemohlo vzniknout dvanáct pater, aby bydlelo více lidí? Za druhé upozornil na výhody družstevního bydlení, jež se podle něj osvědčuje třeba v Německu či Rakousku, ale i v USA – a u nás se o něm „vůbec nemluví“. „Družstvo není investor, který chce vydělávat,“ vyzdvihl Wenzl.

A co mu na této formě bydlení líbí vede toho, že platby označuje za „levnější než v normálních bytech“? „Nikoho neomezuje věkově, příjmem, vlastnictvím nemovitostí,“ nabídl poslanec srovnání s dotačními podmínkami. „A hypotéku si bere i splácí družstvo, takže banka nezjišťuje bonitu družstevníka,".

Šéf SFPI Ryšávka i Jan Schneider z ministerstva pro místní rozvoj, kde je vrchním ředitelem sekce strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, přikývli: družstevní bydlení má u nás historii a není důvod, aby se stejně jako v západních zemích nestalo paralelním řešení vedle nájemního. „Je to jedna z cest, kterou se můžeme vydat,“ podotkl ředitel SFPI. „I některé obce a města by měly zájem,“ doplnil.

Místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil představuje program dostupného bydlení své městské části. | Video: Deník/Milan Holakovský

Zkušenost komunálního politika představil místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil (za ANO). Jednak přiblížil rekonstrukci konkrétních 33 panelákových bytů s pomocí programu SFPI včetně propočtů u vybraných bytů, jak se náklady zaplatí z nájmů, jednak upozornil na dojednanou spolupráci s investorem, která se mu zamlouvá.

Byť připouští, že se najdou spoluobčané, kteří to vidí jinak. On má jasno: městská část poskytne část pozemku potřebného pro výstavbu bytového domu – a za to dostane hasičskou zbrojnici, multifunkční hřiště plus možnost koupě určitého počtu bytů s desetiprocentní slevou proti odhadu tržní ceny.

Nepil také konstatoval, že je potřebná revoluce v územním plánování. Posteskl si, že ministerstvo kultury odmítá překročení výškového limitu 40 metrů, resort životního prostředí zase „rigidně trvá“ na ochraně zemědělského půdního fondu i v Praze. A nelíbí se mu ani stabilizované území: „Do proluky nesmíte postavit nic vyššího než jsou okolní domy!“ S tím souhlasí hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. V hlavním městě je prý málo bydlení, jestliže průměr v rámci metropole představuje dvě patra. „A výstavbu by nemělo blokovat omezení rozšiřovat Prahu,“ míní.

„Nakonec se, věřím, povede i digitalizace stavebního řízení,“ řekl ekonom s tím, že to výstavbu urychlí. A tím i sníží náklady, protože během prodlení běží investorovi úvěr a rostou ceny stavebních prací, shoduje se s developerem Kunovským.

S pohledem do budoucnosti naznačil Křeček změnu, kterou očekává od zahájení provozu rychlovlaků: vzniknou nová „předměstí“: „Časově bude jedno, jestli jedete do centra Prahy ze Zličína či Černého Mostu, anebo z Ústecka.“ Zatím má ale jasno: velká poptávka se potkává s malou nabídkou, takže ceny nemovitostí v Praze mohou vzrůst během deseti let na dvojnásobek.