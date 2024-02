Nádraží Vyšehrad, které doposud vlastnila kyperská společnost nejevící zájem o jeho rekonstrukci, koupil nový majitel. Podle dostupných informací mají kolem památkově chráněné nádražní budovy vzniknout malé byty.

Nádraží Vyšehrad, přední strana od tramvajové zastávky | Video: Eliška Stodolová

Novým vlastníkem Nádraží Vyšehrad je společnost Vyšehrad Rezidence, za kterou stojí, podle zjištění serveru Seznam zprávy, developer a investor Milorad Miško Miškovič. Ten již dříve uvedl, že záměrem je na místě zchátralého nádraží vybudovat po zahraničním vzoru malé byty o rozloze kolem 20 metrů čtverečních.

Smutný pohled na pražské nádraží Vyšehrad. Ruina láká už jen bezdomovce

Kolem záměru se strhla debata na sociálních sítích. V komentářích se objevují hlasy pro projekt, ale i proti němu.

„Byt o 20 m2, to by vůbec nemělo být kolaudováno jako byty, je to pro studenty a mladé pracující, kteří jsou povolní a přijímají jakékoliv ceny, i když jsou týden před výplatou na nule, jen aby mohli žít nějakým způsobem života. Je to zneužívání zranitelných a kdokoliv, kdo provozuje takovéhle kšefty, je nepoctivý člověk,“ myslí si Veronika Jelínková. S jejím názorem ale nesouhlasí jiný komentující, který projekt vítá s tím, že je to lepší, než nechat nádraží úplně spadnout.

Prvním korkem je zabezpečení dezolátní budovy

Budova nádraží je již delší dobu v havarijním stavu. Už víc jak rok kolem ní stojí plot s varovnými nápisy „zákaz vstupu“ a „nebezpečí ohrožení života“. Podle zastupitele Prahy 2 Jaroslava Němce, který stojí za peticí Zachraňme nádraží Vyšehrad, má být prioritou nového majitele zajištění budovy.

„Nyní je nutné po novém vlastníkovi požadovat okamžité provedení nezbytných zabezpečovacích prací a odpovídající bezodkladné údržby a nezbytných oprav, které povedou k záchraně nemovité kulturní památky nádraží Vyšehrad a k její rekonstrukci. Následně může být řešena případná realizace přístaveb,“ uvedl Němec (Piráti) s tím, že je potřeba připomenout, že nikdo není nucen si pořizovat památkově chráněné objekty a když tak učiní, musí počítat s nemalými finančními náklady.

Nádražní budova Vyšehrad je v krizovém stavu. Praha 2 podala trestní oznámení

Předchozí vlastník, kyperská společnost Miquelira Limited, se o nádražní budovu dlouhodobě nestarala. To vedlo i k udělení milionových pokut a trestnímu oznámení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, které podala právě městská část Praha 2 kvůli padajícím částem budovy. Podle pražského magistrátu ale nebylo možné stavbu vyvlastnit, a to z právních důvodů.