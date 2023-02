Na trati bude jezdit dosavadní linka číslo 119, která bude elektrifikovaná. Na trase bude jezdit 21 vysokokapacitních trojčlánkových vozů. Práce pro DPP provede firma Elektrizace železnic Praha. Dopravní podnik na konci loňského roku zahájil provoz trolejbusu z Palmovky do Miškovic a chystá elektrifikaci linek na levém břehu Vltavy.

"Pevně doufáme, že už na jaře 2024 budeme moci svézt první cestující. Tříčlánkové trolejbusy už jsou vysoutěženy a první z nich, abychom mohli školit řidiče, by měl dorazit už do konce letošního roku," řekl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Vedení začne v autobusovém terminálu Nádraží Veleslavín a povede Evropskou ulicí a dále ulicí K Letišti, kde bude ukončeno před kruhovým objezdem u Terminálu 3. Ve směru do města se trolejbusy k vedení připojí v zastávce Terminál 3 a vedení povede nepřerušovaně až na autobusový terminál na Veleslavíně. Na trati vznikne 11,6 kilometru trolejového vedení.

Kromě samotného vedení podnik buduje také měnírny a dobíjecí stanice, které budou v garážích v Řepích, na Dědině i na autobusovém terminálu Nádraží Veleslavín a u letiště. Troleje budou pouze na polovině trati, ve druhé pojedou trolejbusy na baterii.

V Hloubětíně vznikla nová tramvajová zastávka. Kbelská byla naopak zrušena

DPP na linku bude nasazovat zmíněné nové velkokapacitní tříčlánkové bateriové trolejbusy. Vzhledem k tomu, že půjde o zcela nový typ, bude muset nejdříve najezdit 10 tisíc kilometrů bez cestujících a pak dalších 20 tisíc kilometrů ve zkušebním provozu s cestujícími. Teprve potom bude připuštěn pro běžný provoz.

"Poté, až bude dokončena železnice na letiště, zhodnotíme aktuální situaci a pravděpodobně přesuneme velkokapacitní trolejbusy na jiné linky a na letiště by tak jezdily běžné vozy," řekl končící náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Oprava tramvajové trati bude zkrácena. Malá Strana se pro řidiče zcela uzavře

Na konci loňského roku podnik uvedl do provozu po pěti dekádách první trolejbusovou linku, která jezdí z Palmovky do Miškovic. Elektřinou poháněné vozy by měly jezdit rovněž na linkách 131, 134, 137, 176 a 191. Nejdále z nich je elektrifikace linky 137 v úseku mezi stanicemi Na Knížecí a U Waltrovky, kde je nyní příprava stavby v procesu společného územního a stavebního řízení.

Do ulic Prahy trolejbusy vyjely v srpnu 1936. První linka vedla z tramvajové vozovny Střešovice přes Ořechovku a Hanspaulku ke kostelu svatého Matěje nedaleko Šárky. Poslední trolejbusová linka, která jezdila na Strahov, ukončila provoz na podzim roku 1972.