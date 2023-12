V Památníku ticha na nádraží Bubny se ve čtvrtek 7. prosince uskutečnilo tradiční rozsvícení prvního chanukového světla. To je spojené se setkáním všech, pro které je chanuka kulturním či náboženským symbolem. První svíci zažehnul jako v loňském roce zemský rabín Karol Efraim Sidon.

Setkání Světlo pro místo paměti při příležitosti židovského svátku Chanuka na nádraží Bubny. | Video: Deník/Radek Cihla

Na akci nazvanou Světlo nové naděje dorazily desítky lidí. Při rozsvícení světla ředitel Památníku Ticha Pavel Štingl vzpomínal i na zesnulého Karla Schwarzenberga, který byl zakladatelem čestného sboru Památníku ticha. Zvláštní svíce chanukového setkání bude patřit jeho rozloučení.

„Bylo nám velikou ctí, že nám kníže země české důvěřoval a bubnoval s námi proti tichu pasivního přihlížení k událostem, k nimž nelze mlčet. On totiž nikdy pasivně nepřihlížel. Karel Schwazenberg byl takový muž, který vždycky říkal - být významným politikem nebo být majitelem panství, to je vlastně služba. Je to služba, ze které se zodpovídáte těm, které musíte udržet v naději a musíte jim dát nějaký směr," zavzpomínal ředitel Památníku Ticha Pavel Štingl.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

„On vždycky říkal, že šlechta a židé jsou ohrožené druhy," dodal Štingl. O hudební doprovod se postarali studenti Gymnázia Přírodní škola.