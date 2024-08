Prostory v patře, kde býval byt, se změnily v galerii. Avšak se zachováním původní dispozice včetně koupelny a záchodu, připomněl architekt Ondřej Tuček, který se podílel na navrhování proměny památkově chráněného objektu. Klíčovým prostorem pak je multifunkční sál, který bude sloužit k různým účelům, ­například pro pořádání koncertů, debat či workshopů i komunitních akcí.

„Nemá to ale parametry klubu,“ poznamenal za provozovatele Martin Kontra, že nepůjde o typický klubový sál, a tak by se zde mohly dít i věci, které v klasických klubech nenacházejí prostor. „Jednáme s Radiem Wave o nějakém experimentálním programu. Také bychom chtěli, aby ten prostor splňoval i možnosti fizkultury, to znamená taková improvizovaná tělocvična – ne ale klasický gym,“ konstatoval.

Památka v moderním hávu

Stanice 6, nacházející se v sousedství autobusové zastávky Goetheho, se bude dotvářet za provozu, a to i podle ohlasů návštěvníků a jejich přání, připomněl v úterý Kontra. Připravena je už půjčovna kol, prozatím se šesti kousky – a co kus, to originál.

Představení nově zrekonstruovaných prostor nádraží Bubeneč, kde bude otevřeno kulturní a volnočasové centrum Stanice 6. | Video: Deník/Radek Cihla

„Nechtěli jsme tu další půjčovnu horských kol,“ vysvětlil Kontra s tím, že tohle jsou kousky z osmdesátých let, na jakých se proháněli s kamarády, když sám byl klukem; jde o tehdejší silniční kola jen mírně přizpůsobená současnosti: například sedačkami. Do budoucna mají snad přibýt i cyklistické trenažéry, fotbálek – nebo třeba pingpongový stůl navržený designérem Janem Plecháčem přímo pro tento prostor.

Než úlohu zdejšího nádraží definitivně převzala zastávka Praha-Podbaba. Provoz na nádraží Bubeneč se zastavil v roce 2014: 28. srpna před půlnocí. Na den přesně po deseti letech sem ve středu večer přijede mimořádný vlak, který přiveze zástupce radnice Prahy 6 i hosty provozovatelů. Tím bude fungování Stanice 6 zahájeno, i když prostory v rekonstruované nádražní budově se ještě budou dotvářet v dalších týdnech.

Budova z poloviny 19.století

Pokud už je řeč historii, stojí za připomenutí i zdejší počátky. Výpravní budova u Severní státní dráhy Praha–Drážďany byla vybudována v roce 1850 podle plánů architekta drážních budov Antona (či Antonína) Jünglinga.

Ten navrhoval třeba i podobu nádraží ve středu Prahy pojmenovaného po císaři Františku Josefovi, jež se nyní jmenuje Masarykovo – v Bubenči však šlo o typizovanou stavbu, jaké se budovaly i jinde. Objekt byl následně rozšířen přístavbami v letech 1877 a 1914. O sto let později, v roce 2014, přestal sloužit původnímu účelu; o rok dříve se dočkal památkové ochrany.

Jestliže část vnitřní výmalby je nyní velmi pestrá, architekt Tuček na dotaz Deníku uvedl, že památkáři se k tomu zatím nevyjádřili. Ještě totiž novou podobu interiérových zdí neviděli: na malování obrázků na stěny došlo totiž až po kolaudaci. Podle jeho slov však nejde o prvek, který by nebylo možné odstranit bez problémů a bez poškození budovy.

Provozovatelé mají něco za sebou

Radní Prahy 6 po kulturu, sport a volný čas Jan Lacina (STAN) se v úterý přihlásil k tomu, že byl mezi desítkami lidí, kteří se v roce 2014 s provozem stanice Bubeneč přišli rozloučit. A o její osud se po celých deset let zajímal. Z podnětu městské části hlavní město Praha budovu vykoupilo od někdejší Správy železniční dopravní cesty (což se podařilo v roce 2017 za 14 milionů bez DPH). Následně (2019) ji převedlo do správy městské části.

Ta vyhlásila výběrové řízení na nového provozovatele s ročním nájemným sto tisíc korun, aby bylo možné věnovat se zde i nekomerčním aktivitám. Zabralo to: své projekty předložilo 50 uchazečů o pronájem, z nichž porota vybrala pětici postupující do druhého kola.

V něm zvítězil projekt Stanice 6 Richarda Preislera, Martina Kontry a Martina Krba. Jejich doporučení? Bajkazyl, Bike Jesus, Fuchs 2, galerie Šachta nebo vinobar Dvojka: projekty, které již úspěšně rozjeli. Až za nimi, jak připomněl starosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS) skončili další finalisté: provozovatelé Klubovny Povaleč v Dejvicích, novináři Petr Orálek a Karel Škrabal, Divadlo bratří Formanů a provozovatelé Kasáren Karlín.