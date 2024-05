Milan Holakovský dnes 11:50

Získat víc posil pro policejní služebny v Praze a ve Středočeském kraji, kde muži a ženy zákona dlouhodobě chybějí, stejně jako pro pracoviště jinde v republice, by se mohlo podařit díky nově spuštěnému virtuálnímu náborovém centru Policie ČR. To na webové adrese virtual.policie.cz nejen odpovídá na otázky možných uchazečů o přijetí do služebního poměru, ale vše jim také názorně ukazuje v reálném 3D prostředí. Podobně jako ve videu – jen s tím, že zájemce o informace si vybírá, co konkrétně chce právě teď vědět.