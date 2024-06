Podle pracovních portálů je v hlavním městě ještě stále otevřené množství pracovních pozic na léto, kdy studenti nechodí do školy. V inzerátech převažují nabídky rychlých občerstvení, jako je KFC, Burger Kings nebo McDonald's.

„Obsluha zákazníků a kompletace objednávek. Příprava jídla a nápojů. Činnosti spojené s úklidem,“ popisují zástupci McDonald's pracovní náplň pro zletilé zájemce. Řetězec nabízí práci na víc jak deseti místech v Praze. Odměna se přitom pohybuje kolem 140 korun na hodinu.

Na hledání letní brigády už nezbývá moc času, koncem června nebo začátkem července už bývá pozdě, a tak by studenti neměli otálet. „Letos mají brigádníci největší šanci získat práci na pozicích prodavač, pokladní, administrativní pracovník a dělník. Následují pozice v gastronomii: číšník/servírka a kuchař, hodně poptávaná je i pozice zaměstnance provozu restaurace či pomocná síla do kuchyně, což koresponduje s růstem nabídky gastronomických služeb v turisticky exponovaných lokalitách,“ potvrzuje Tomáš Pavlíček z portálu Prace.cz.

Nová pobočka Popeyes hledá zaměstnance

Nové zaměstnance aktuálně hledá i řetězec Popeyes, který od pondělí 24. června otevírá v Praze druhou pobočku. Nová restaurace je umístěna v přízemí Máje na Národní a vcházet se bude vchodem ve Spálené ulici hned vedle tramvajové zastávky.

„Národní třída patří k nejrušnějším místům Prahy, jak z pohledu turistiky, tak i pokud jde o přilehlé kancelářské budovy. Náš tým je rád, že čerstvé, šťavnaté kuře přinášíme do další části Prahy,” uvedl ředitel řetězce Marko Blaževič.

Právě část nového týmu se do řetězce ale stále hledá. Plnoletým brigádníkům nabízí odměnu přes 130 korun na hodinu, příplatky za práci v noci nebo o víkendech, ale i další bonusy, jako jsou teambuildingy nebo zaměstnanecké akce.

Od patnácti let a s kolem

Šanci na letní přivýdělek mají přitom i děti, které se teprve chystají na střední školu. Některým zaměstnavatelům totiž stačí pouze dokončené základní vzdělání nebo dovršení patnácti let. Například portál fajn-brigady.cz nabízí v Praze pro starší patnácti let kolem sedmdesáti nabídek. Mezi nimi je i kurýr pro rozvoz jídla pro službu Foodora, dříve známé jako Dáme jídlo. Potřebné je dovršení patnácti let věku, mobilní telefon s daty a jízdní kolo.

„Průměrná odměna je až 350 korun za hodinu. Platí se za každou doručenou objednávku a ujetou vzdálenost. Vyšší výdělky jsou ve špičkách, v pátek a o víkendech,“ láká inzerát.

Právě Praha nabízí nejvíce brigádnických nabídek. Zmiňované fastfoody mají menší hodinovou mzdu, než většina jiných zaměstnavatelů. Podle dat portálu Platy.cz si například pomocná síla do kuchyně vydělá v průměru 150 za hodinu, dělník 170 korun za hodinu a číšník 183 korun za hodinu. Prodavač pak 184 korun za hodinu, skladník 188 korun za hodinu a kurýr si v průměru přijde na 215 korun za hodinu.