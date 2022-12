Kvalitu oprav silnic kontrolují úředníci. Našli třeba hrby na vozovce

Ve středních Čechách se cestující převážně mohou spoléhat na standardní jízdní řády. Hlavně je třeba dát pozor na jindy přehlížené poznámky typu: Nejede 24. a 31. XII. Spolehlivým vodítkem k tomu, jak ve svátečním čase nezůstat stát na zastánce s málo svátečními poznámkami na rtech, je využít internetového vyhledávače spojení. Nebo se poradit s mobilní aplikací Lítačka.

V pátek prázdniny, potom svátky

Do čtvrtka 22. prosince se bude jezdit zcela standardně. V pátek, kdy začínají vánoční prázdniny, pojedou linky zařazené do systému PID podle jízdních řádů pro pracovní den s tím, že nebudou v provozu školní linky a spoje. O Štědrém dnu 24. prosince je to jednoduché: je to sobota – a bude se jezdit podle sobotních jízdních řádů. Jen je třeba dávat pozor na zmiňovanou poznámku, že některé spoje – hlavně večerní – 24. 12. nejedou. Vlaky svůj standardní provoz ukončí různě během podvečera. Pak budou do desáté večer v provozu pouze příměstské linky S1, S2 (i S22), S4, S5, S7 a S9 – a to s hodinovým intervalem.

Na 1. svátek vánoční 25. prosince, v neděli, budou platit nedělní jízdní řády; stejné to bude i v pondělí 26. prosince na 2. svátek vánoční. Nepojedou autobusy na lince 349 fungující jako „rychlíkové“ spojení Prahy s Mělníkem a v mělnickém směru (plus dále na Štětí) bude linka 369 jezdit podle zvláštního jízdního řádu. Od úterý příštího týdne do pátku, tedy mezi 27. a 30. prosincem, se cestující budou vozit podle prázdninových jízdních řádů pro pracovní den.

Silvestr 31. prosince přinese výrazné změny v Praze, kde se počítá i s rušnějším nočním provozem. Změny se projeví také za hranicemi hlavního města. Podle zvláštních jízdních řádů pojedou i autobusové linky 951 do Dobřichovic, 952 do Berouna, 953 do Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, 957 do Hostivice, 958 do Odoleny Vody a 959 do Kostelce nad Černými lesy. Silvestrovské vlaky půjdou většinou slavit příchod nového roku kolem osmé večer. Některé soupravy pak ještě v hodinových intervalech zajistí omezený provoz do 22.00.

Běžný provoz 3. 1. – nebo 13. 2.

Po silvestrovských oslavách někdy není radno moc přemýšlet – a ani to nebude třeba: v neděli 1. ledna se bude jezdit podle nedělních jízdních řádů. Jen na některých příměstských linkách je třeba dát pozor na omezení vyznačená pro 1. 1. Běžný provoz pak nezačne v pondělí, ale až od úterka 3. ledna. Na 2. leden ještě připadají školní prázdniny, a tak se také bude jezdit v prázdninovém režimu. Podle zvláštního jízdního řádu bude jezdit linka 349 mezi Prahou a Mělníkem.

V hlavním městě je však s návratem k běžnému režimu třeba počítat později. V lednu a po část února se v pražské MHD uplatní takzvaný poloprázdninový provoz s prodlouženými intervaly – s tím, že standardní plný provoz se vrátí po skončení jarních prázdnin v Praze: v pondělí 13. února 2023.