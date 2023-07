/VIDEO, FOTOGALERIE/ Devět motorkářů na historických motocyklech značky Ogar se vydá v soboru 22. července na vzpomínkovou jízdu Na Ogaru po stopách Malé Dohody. Jízda je připomínkou soutěže Malou dohodou, kterou v roce 1937 pořádal Autoklub Republiky Československé jako ukázku průmyslové vyspělosti a spojenectví mezi Československem, Rumunskem a Jugoslávií.

TK před zahájením expedice "Na Ogaru po stopách Malé dohody". | Video: Deník/Radek Cihla

Soutěž Malou dohodou trvající 7 dní byla v roce 1937 rozdělena do šesti etap se startem v Praze a s cílem v Bělehradě. Závodní trasa byla 2420 kilometrů. Stejně jako tehdy proběhne nyní slavnostní start před klubovým domem Autoklubu ČR v Opletalově ulici v Praze, a to v 7 ráno. Tentokrát bude ale jízda rozdělena na více etap a to do třinácti.

Cesta vede přes území České republiky, Slovenské republiky, západní Ukrajiny, Rumunska a Srbska s cílem v Bělehradě. Oproti původní soutěži se pojede i zpět po ose přes Maďarsko a jízda tak bude dlouhá 3800 kilometrů.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

„Myšlenka jet ve stopách Malé dohody vznikla už někdy v roce 2010, od té doby jsme absolvovali dvě expedice do Švédska a Španělska, abychom vyzkoušeli techniku i připravenost týmu. Víme, že trasa Malé dohody mezi Prahou, Bratislavou, Bukureští a Bělehradem byla opravdu náročná. Samozřejmě ji nepojedeme jako tenkrát na rychlost, ale i tak se bude jednat o sportovní výkon,“ řekl Tomáš Rokos, předseda pořádajícího klubu.

Itinerář bude co nejvíce podobný původní trase. Spoustu majitelů veteránů se chce ke vzpomínkové jízdě připojit alespoň symbolicky na pár kilometrů. „Z Prahy zamíří stroje po staré kolínské silnici na Český Brod, Čáslav, Golčův Jeníkov, Havlíčkův Brod, Jihlavu a Náměšť nad Oslavou, kde bude pauza na oběd. První den bude končit v Břeclavi,“ přiblížil první kilometry Rokos. Ráno následuje přejezd do Slovenské republiky, kde mají pořadatelé už také nahlášen doprovod místních veteránských klubů.

Návrat ze srbského Bělehradu povede přes Maďarsko a oproti původnímu závodu ho jezdci na Ogarech absolvují po vlastní ose. Do Prahy je naplánován příjezd v sobotu 5. srpna 2023 v podvečerních hodinách před sídlo Motoveterán klubu Ogar v Lahovičkách, Praha 5.

Z celé akce vznikne filmový dokument.

Malá dohoda



Malá dohoda byl politicko-vojenský pakt o vzájemné vojenské pomoci mezi Československem, Rumunskem a Jugoslávií, který byl podepsaný při Pařížské mírové konferenci v roce 1920.



Soutěž Malou dohodou



Mezinárodní motoristická soutěž Malou dohodou byla největší sportovní akcí, kterou pořádal Autoklub Republiky Československé v meziválečném období. Na organizaci spolupracoval s královskými kluby Rumunska a Jugoslávie. S oběma zeměmi mělo Československo uzavřenou spojeneckou smlouvu, která nesla název Malá dohoda. Záštitu nad soutěží převzali nejvyšší představitelé všech tří států. V napjaté mezinárodní atmosféře způsobené hitlerovským režimem měla akce také hospodářský a politický přesah, prezentovala soběstačnost a spolupráci zemí Malé dohody.