/VIDEO, FOTOGALERIE/ Muzeum MHD ve vozovně Střešovice oslaví v neděli 14. května 30 let od svého založení. V rámci oslav budou veřejnosti představeny více než čtyři desítky historických vozidel, další exponáty i speciální komentované prohlídky. K jubileu získalo Muzeum městské hromadné dopravy i cenný kompletní autobus Praga NDO z roku 1948 a zároveň chystá stavbu nové výstavní haly.

Muzeum MHD. | Foto: DPP

Za posledních 30 let se sbírky muzea téměř zdvojnásobily a prohlédlo si je více než půl milionu návštěvníků. Dopravnímu podniku se také podařilo získat vůz Praga NDO z roku 1948, první typ československého autobusu s pravostranným řízením.

Historické autobusy Dopravního podniku budou umístěny do nové výstavní haly, jejíž stavbu plánuje podnik zahájit letos na podzim a otevřít v roce 2025 symbolicky ke 150. výročí MHD v Praze.

Zdroj: Youtube

Historii Muzea MHD mapuje i stejnojmenná knížka, kterou Dopravní podnik tento týden vydal. Na neděli 14. května je v Muzeu MHD připraven dětský den a na pondělí 15. května speciální komentované prohlídky.

Historický vůz - Autobus Praga NDO

Nejnovější přírůstek do sbírky historických vozidel představil Dopravní podnik ve čtvrtek 11. května. Autobus Praga NDO z roku 1948 je v původním nálezovém stavu. První série 63 kusů byla vyrobena již v roce 1939, další pokračovala až po 2. světové válce. Autobusy Praga NDO se vyráběly do roku 1950 a celkem jich bylo vyrobeno více než 400 kusů.

„Vozidlo Praga NDO je pro nás a Muzeum MHD velmi cenné, protože nám jako jediné zatím chybělo v ucelené řadě nejvýznamnějších poválečných autobusů dodávaných do DPP a provozovaných v pražské MHD. Navíc je kompletní, i když jeho interiér byl modernizován pro provozní účely tehdejšího majitele, nicméně je zázrak, že se v tak zachovalém stavu dochoval do současnosti. Jeho dosavadním majitelem byl pan Emil Příhoda, který v minulosti ve Zbuzanech u Prahy provozoval Automuzeum Praga, kde byl tento autobus také vystaven. Pan Příhoda autobus koupil v 70. letech 20. století jako vyřazený vůz od tehdejšího ROH, který jej využíval pro zájezdy. My jsme o získání tohoto výjimečného vozidla usilovali od začátku 90. let, de facto od založení Muzea MHD. Jsem nesmírně rád, že se to nakonec povedlo, teprve tento týden jsme si jej od pana Příhody převzali. Je to krásný dárek k 30. výročí založení Muzea MHD v Praze,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Emil Příhoda, vlastník největší ucelené sbírky vozidel značky Praga na světě.Zdroj: Jaroslav Švehla

Nová výstavní hala Muzea MHD pro autobusy a silniční vozidla

Výstavbu nové dvoupatrové výstavní haly pro historické autobusy a silniční pracovní vozy, které jsou technickými památkami ČR, plánuje Dopravní podnik zahájit letos na podzim.

Na jejího zhotovitele na začátku letošního roku DPP vyhlásil veřejnou zakázku v předpokládané hodnotě 150 milionů korun. V současnosti podnik eviduje necelou dvacítku zájemců. Uzavření smlouvy s vítězem se předpokládá do konce letošního června. Samotná výstavba potrvá 20 měsíců od předání staveniště.

Dopravní podnik zprovozní historickou autobusovou linku K. Doplní ty tramvajové

„Novou výstavní halou rozšíříme expozici Muzea MHD o celou sekci silničních vozidel. Chybějící autobusy v expozici jsou nejčastěji zmiňovaným požadavkem v průzkumu, který pro DPP mezi návštěvníky Muzea MHD letos v dubnu provedla agentura STEM/MARK s jinak vynikajícím hodnocením s průměrnou známkou 1,4. Historické autobusy a pracovní vozidla DPP, zajímavé technické památky, které jsou dočasně odstaveny v depozitářích v garážích DPP, konečně dostanou důstojné místo. Zahájení výstavby nové výstavní haly předpokládáme v průběhu letošního podzimu. Rád bych ji pro návštěvníky otevřel ke 100. výročí zahájení pravidelného provozu autobusů v Praze, tj. 20. června 2025,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Muzeum má otevřeno každý víkend a o svátcích od 9 do 17 hodin.

Vstupné



děti do 6 let: zdarma

děti 6–15 let: 60 Kč

studenti do 26 let: 60 Kč

dospělí: 100 Kč

senioři nad 65 let: 60 Kč

rodinné vstupné (2x dospělí + max. 3 děti): 250 Kč

držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P: zdarma vstupenky se prodávají v pokladně muzea a každá je označena datem



Zaměstnanci Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, jejich rodinní příslušníci a důchodci DPP, a. s. mají vstup zdarma.