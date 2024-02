V pražské vozovně Střešovice ve středu 14. února Dopravní podnik hl. města Prahy (DPP) slavnostně zahájil výstavbu nové haly Muzea MHD určené pro historické autobusy a silniční pracovní vozidla. Hala za téměř 123 milionů postavená od společnosti OHLA ŽS bude mít dvě patra a kapacitu pro celkem 16 vozidel. Stavba potrvá rok a půl, pro veřejnost by se měla poprvé otevřít v září roku 2025.

Nová hala najde své místo na dolním dvoře vozovny Střešovice v dosud nevyužívaném prostoru mezi původní historickou halou pro odstav vozidel, budovou měnírny a ulicí Na Ořechovce. Svažitému terénu bude přizpůsobena i stavba, kdy budova bude zapuštěna a nájezd do dolního patra bude svým provedením připomínat historické autobusové garáže. Horní patro se naopak promění v showroom pro vystavování šesti vozidel, která se tu budou postupně střídat.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

V místě nebude chybět ani prostor pro pořádání přednášek nebo seminářů. Vstup pro návštěvníky bude pouze z dolního dvora vozovny a to přímo do horního patra, do dolního se dostanou výtahem nebo po schodišti.

„Muzeum MHD DPP ve vozovně Střešovice v loňském roce navštívil rekordní počet návštěvníků, bezmála 33 tisíc, což je o 2 % procenta lepší výsledek ve srovnání se zatím nejsilnějším rokem 2019. To je důkazem, že obliba pražského Muzea MHD roste a dává smysl investovat do jeho rozvoje. Dnešní den je tak dalším historickým milníkem pro pražské Muzeum MHD. Za 20 měsíců budeme moct novou výstavní halu i s exponáty představit veřejnosti, což bude hezký dárek ke 100. výročí od zahájení pravidelného provozu autobusů a ke 150. výročí MHD v Praze,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Praha pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Ke stavbě nové výstavní haly bylo přistoupeno mimo jiné i z toho důvodu, že kvůli protipožárním předpisům není možné vystavovat naftová nebo benzinová vozidla v původních halách vozovny. „Samotná expozice Muzea MHD je o tuto významnou část historie pražské veřejné dopravy ochuzena. Zatím jsou dočasně odstavena v garážích DPP na Klíčově, v Hostivaři a v Řepích, kde na druhou stranu zabírají místa pro vozidla potřebná pro běžný provoz MHD,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Podle generálního ředitele DPP není nová hala jedinou investicí do vozovny Střešovice a Muzea MHD. Zároveň se chystá i rekonstrukce vstupního objektu vozovny, kde bude návštěvnické centrum se zázemím pro turisty, kteří například čekají na jízdy historickými vozy. „Na 11. koleji bude do budoucna nová expozice metra, na 13. koleji bude mít své místo stávající vůz lanové dráhy na Petřín a expozice bude rozšířena i do zadní části třetí haly vozovny, která dlouhodobě sloužila jako depozitář,“ dodal Witowski.

Muzeum MHD sídlící v první a druhé hale vozovny Střešovice je stále v provozu o sobotách, nedělích a svátcích a návštěvníci si tak mohou prohlédnout sbírku přibližně 40 vozidel od 19. století do současnosti včetně národní kulturní památky – vozu 200, tzv. primátorské tramvaje z roku 1900.

