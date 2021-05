V době před koronavirovou nákazou to býval květnový rituál. Lidé vyrazili do hospod nebo na náměstí a sledovali boje české reprezentace na hokejovém mistrovství světa. Až v 15:15 vhodí rozhodčí úvodní buly mezi české a ruské reprezentanty, budou i tentokrát v metropoli místa, kde bude možné u piva sledovat zápas.

Dovnitř hospod zatím hosté kvůli vládním nařízením souvisejícím s infekční virózou covid-19 nesmějí, na projekce se ovšem chystají některé restaurační a pivní zahrádky. Rezervace přijímá například Park Riegrovy sady. Na stránkách ticketlive.cz si mohou fanoušci zajistit místo u stolu a před velkoplošnou obrazovkou pět na tři metry.

Ve Žlutých lázních (možná) až fotbalové EURO

Na velkoplošné projekce láká i žižkovský podnik Beer Garden na Ohradě. Tam mají připravenou LED obrazovku rovněž s plochou patnáct metrů čtverečních. Jako generálku připravili už ve čtvrtek sledování finále fotbalového MOL cupu mezi Viktorii Plzeň a Slavií Praha. „Máme připraveny rychlopípy, aby lidé nečekali a nic důležitého ze zápasu jim neuteklo,“ uvedli provozovatelé na facebookové stránce podniku.

Na hokej se mohou lidé dívat také na zahrádce restaurace U Krále Václava IV. v Krčském lese, v hospodě Na Staré vozovně ve Střešovicích, baru Fermé na pomezí Žižkova a Vinohrad nebo v Pivní zahradě WildCock na Zahradním Městě. Přenosy poběží také na Terasách Harfa na střeše stejnojmenného obchodního centra vedle O 2 areny. Fanoušci tu mohou sledovat zápasy po boku hokejistů pražské Sparty.

Některé pražské podniky to však s hokejem vzdaly. „Pobyt uvnitř restaurací není povolený, takže projekce nechystáme,“ řekla Pražskému deníku mluvčí Žlutých lázní Hana Tietze. Pokud to nařízení dovolí, zkusí se v rekreačním areálu v Podolí vrátit ke sportovním přenosům při červnovém mistrovství Evropy ve fotbale. „Jednání probíhají, uvidíme, co z toho vyplyne,“ uvedla Tietze.

S případným postupem české reprezentace do závěrečných bojů na šampionátu nechával v minulých letech postavit obrazovku a pódium na Staroměstském náměstí i pražský magistrát. Tentokrát se k tomu ovšem nechystá.

„V letošním roce zatím o zřízení velkoplošné obrazovky k hokejovému mistrovství neuvažujeme, a to kvůli epidemické situaci. Sice se zdá, že je v tuto chvíli covid na ústupu, ale nechceme situaci podcenit a pořádat masovou událost. Organizace podobných akcí je navíc v této době přinejmenším složitá. Situaci ale ještě s odstupem času vyhodnotíme,“ sdělil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.