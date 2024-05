Policie počítá s vysokou návštěvností, s čímž se pojí i očekávání nárůstu drobné kriminality. Připravuje se také na řešení podvodů kolem prodeje vstupenek z neoficiálních zdrojů. Aby pražští policisté mohli oznámení týkající se čachrů se vstupenkami přijímat přímo na místě, přistaví před O2 Arenu své štábní vozidlo (nákladní vůz v policejních barvách s kancelářskou nástavbou).

Ředitel pražské policie Petr Matějček připomněl, že hokejové dění nebude jedinou masovou akcí vyžadující dohled policistů. Ukáže se to už v sobotu 11. května, kdy se vedle trojice hokejových zápasů v O2 Areně (včetně večerního utkání českých reprezentantů s Norskem) hraje vpodvečer také fotbalové derby: asi nejsledovanější střetnutí nadstavbové skupiny ligy mezi Spartou a Slavií. A do Letňan má navíc večer dorazit kolem 70 tisíc návštěvníků koncertu skupiny Rammstein. Právě noční rozchod účastníků po skončení koncertu podle Matějčkova očekávání zřejmě přinese největší nápor z celého dne. Policejní ředitel také míní, že hodně Pražanů odjede na víkend – a policie tak bude mít možnost soustředit na tyto akce větší pozornost. Současně si však dobře uvědomuje nutnost standardně reagovat také na záležitosti „běžného života“ – včetně předem neočekávaných mimořádných událostí.

Souběh hokejového šampionátu s exponovanými fotbalovými zápasy přinesou i další dny. V úterý 14. května hostí Sparta jiného velkého rivala: ostravský Baník. A v neděli 26. května, kdy mistrovství světa vrcholí, se hraje fotbal na Spartě (s Plzní) i na Slavii s (Mladou Boleslaví) – v obou případech dokonce ve stejném čase, kdy v O2 Areně budou hokejisté zápolit o bronz. K tomu je podle Matějčkových slov třeba počítat ještě s konáním dalších možných akcí, například demonstrací – pořádání shromáždění už ohlásili odboráři.

Policisté budou vždy tam, kde být mají, ujišťuje ředitel Matějček, jenž opatřením v Praze bude osobně velet. „Štáb je připraven přesouvat síly a prostředky podle potřeby,“ vysvětlil, že ne všichni policisté budou určeni k nasazení jen v rámci jedné konkrétní akce. A byť je připraven požádat v případě potřeby o pomoc policistů z jiných krajů, má za to, že pokud se nebude dít nic mimořádného, nemělo by to být nutné. Očekává, že by si pražští policisté měli poradit a dokázat vše zvládnout vlastními silami. „Nasazení bude opravdu velké a jsme připraveni zajistit bezpečnost Pražanům i návštěvníkům hlavního města,“ konstatoval.

Brigádní generál Petr Matějček současně Deníku vysvětlil, že i když policii chybějí lidé a řada míst zůstává neobsazena, na akceschopnost policistů v době opatření k hokejovému mistrovství to nebude mít vliv.

Ujišťujete, že souběh hokejového mistrovství s dalšími velkými akcemi pražská policie zvládne. Jak je pro ni takové nasazení mimořádné – a jsou na to zdejší policisté zvyklí?

Skončí mistrovství světa v hokeji – a hned nastávají další akce. Eurovolby, pak máme setkání ministrů zemí NATO… V hlavním městě akce nekončí; neustále „naskakují“ nové. Samozřejmě: mistrovství světa je prestižní a museli jsme vyčlenit část svých sil na zajištění areálu a bezpečnosti návštěvníků. Další velké akce musí policie zajistit v rámci svých sil. Nasazení tak bude opravdu masivní; může se stát, že v jeden čas bude v Praze nasazeno v rámci opatření až patnáct set policistů.

Při všech akcích dohromady?

Dohromady: hokej, fotbal, koncert – a tak dále.

Je to běžné?

Patnáct set policistů už je docela velká síla. Samozřejmě se připravujeme, počítáme s tím. Zkoušeli jsme i vyjednávat s fotbalovým svazem o přesunutí jednotlivých utkání, nicméně to se nepodařilo. My s tím počítáme – a jsme připraveni. V případě, že by síly pražského ředitelství nestačily, jsme připraveni zažádat o pomoc jiná krajská ředitelství.

Středočechy?

Středočeské ředitelství, plzeňské i další, kde tato opatření nemají.

Zkušenosti s přípravou takovýchto opatření ukazují, že není až takový problém soustředit větší nasazení sil a prostředků na jeden termín. Nicméně bývá komplikovanější zajistit pokrytí většího počtu akcí jdoucích za sebou. Když po sobě následuje řada akcí s potřebou masivního nasazení policistů, dá se to zvládnout?

Dá se to zvládnout, protože to jsou akce plánované. Není to „teďka se stalo – a my na to nemáme síly“. Jak jsem řekl: kdybychom to nestíhali zajistit vlastními silami, řekneme si o další síly. Ale už teď máme určeny velitele jednotlivých akcí, ti vědí, jaká je rizikovost, kolik lidí budou potřebovat – a je to přesně rozplánováno. Takže pokud se ještě nestane něco mimořádného navíc, myslím, že to zvládneme vlastními silami pražské policie. Pokud by nastalo cokoli nečekaného, povoláme si posily. A běžný výkon služby – ten máme „daný bokem“; bude fungovat zcela nezávisle na těchto akcích.

Takže se obyčejný obyvatel Prahy dovolá příjezdu hlídky jako kdykoli jindy?

Určitě; na sto procent. Občané se nemusejí bát, že na základě těchto akcí by policie nefungovala v běžném životě. To mohu zaručit. Bude fungovat tísňová linka 158, striktně budou řešeny reakce na jednotlivá oznámení.

Přiznám se, že jste mě překvapil slovy: pokud by bylo třeba, povoláme kolegy z jiných krajů. Očekával bych, že budete prezentovat, jak máte spolupráci domluvenou už předem: že se policisté z dalších krajů zapojí do opatření rovnou. Opravdu může pražská policie zvládnout takové nasazení – zvlášť když se dlouhodobě hovoří o podstavech v souvislosti s neobsazenými místy?

Zvládne. Podstavy jsou jedna věc – a povolat policisty do nadtarifových složek je věc druhá. Takže: zatím to máme nastavené tak, že ta opatření zvládneme. Nicméně komunikuji s pány řediteli z Plzeňského kraje, Středočeského kraje i dalších, kteří v případě, že nastane další akce, jsou na moje vyžádání cestou pana policejního prezidenta připraveni síly okamžitě poskytnout. Může být ohlášeno další shromáždění nebo se může zvednout rizikovost některého fotbalu – pokud třeba budeme mít poznatky, že přijíždějí například Poláci nebo nějací rowdies.

Je rozsah opatření, která pražská policie chystá k hokejovému mistrovství, srovnatelný s minulostí?

Byl jsem na opatřeních i při mistrovství v roce 2015. Tak masivní nasazení policistů nebylo. Samozřejmě tím, jak platí zvýšený stupeň teroristického nebezpečí, budeme hlídat na místech, kde se setkává spousta lidí; měkké cíle nemůžeme podcenit. Za mě jakožto ředitele je nasazení určitě větší. A není plošné, ale sofistikovanější, kdy jsme si řekli, kde jsou síly opravdu potřeba. Čeká nás také zajištění centra města, protože už najíždějí návštěvníci z ciziny. Snažíme se ošetřit vše – a svým lidem věřím, že to zvládnou.