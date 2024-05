Bude to frmol, říkají ze zkušenosti ti, kteří už zde zažili mistrovství v roce 2015. Však se Deník ve sváteční středu 8. května na svém výšlapu za pivem do okolí O2 Areny setkal hned se třemi číšnicemi, které se čerstvě vrátily z dovolené.

Před velkým náporem si byly odpočinout a nabrat síly. Teď podniky na dosah od haly čeká přeřazení na „vyšší rychlost“ – a většinou také, minimálně v případě piva, i na vyšší ceny. Mistrovství představuje výjimečnou situaci i pro personál. A zážitky, které lze po devíti letech, jež uplynuly od šampionátu v roce 2015, shrnout do několika slov: „Cizinci byli fajn, ale Češi nic moc.“

Hokejové ceny piva? Přijďte se podávat

Posílit personál, posílit zásoby piva i „posílit“ jeho ceny neboli dočasně zdražit se po dobu mistrovství rozhodla většina restauračních zařízení v okolí. Ověřovat si aktuální ceny na webech ale nemá smysl – tam se změny často ještě nedostaly (pokud tedy podnik vůbec webové stránky provozuje).

Že ceny piva poskočí nahoru, se Deník dozvěděl na většině navštívených míst už ve středu. Někde jako hotovou věc, jinde šlo o předpoklad, o němž se zatím uvažuje. Konkrétní částka však tehdy nezazněla ani v jediném případě. Zpravidla jen ujištění, že jejich pivo určitě bude levnější než to z fanzóny za 110 Kč.

Policisté hlídající hokej v ulicích chybět nebudou, slibuje jejich ředitel

„To se musíte přijít podívat v pátek,“ konstatovala třeba pracovnice Hospody U Zdi, kde se na mistrovství viditelně připravují: vyvěsili i pozvánky na hokejové grilování. A zda se po skončení šampionátu vrátí ceny na původní úroveň, nebo sice o něco poklesnou, ale přesto se proti dřívějšku bude jednat o zdržení? To zůstává zcela nezodpovězenou otázkou.

Přijďte se pak podívat znovu… Někde možná ostatně nezůstanou pevně nastavené ceny ani po celou dobu mistrovství. Že se mohou vyvíjet, sice nikdo přímo nepotvrdil – avšak ani nevyloučil.

Točené pivo hned u východu z metra

Jestliže pořadatelé i policie doporučují využít pro příjezd městskou hromadnou dopravu, hodně fanoušků asi dorazí metrem. Stanice Českomoravská je hned u O2 Areny. Pak se jako první volba pro předzápasové napití nabízí Kozlovna Na Ráně v Drahobejlově ulici, kterou nikdo z vystupujících nepřehlédne.

Směny zde po dobu šampionátu posílí, zásoby zvětší. Nejlevnější pivo, Kozel 11, zde stálo 54 Kč za půllitr. K tomu, zda se ceny změní, ve středu pokyny teprve čekali. Dalo se to předpokládat; zdražovat se prý chystají prakticky všichni v okolí.

Voráček láká do Prahy Hartnella i Lindrose. Pivo na Staromáku je lákadlo, říká

Dvojice pracovnic této Kozlovny, která láká i na sportovní přenosy v O2 TV, se ale ve středu shodla: musí počkat na přesné informace od šéfů. Byť webové stránky zatím změnu neohlašovaly, v pátek se zdražení potvrdilo: ceny piva tu nyní začínají na 75 korunách.

Hned vedle je další podnik; který zaujme reklamou na pivo Heineken. Zaujme však také údajem o otvírací době: dle nálady. Jistě však i zde budou mít žíznivci zájem se napít. Kdo od východu z metra nezamíří nalevo k blízké Kozlovně, ale pohlédne doprava, uvidí reklamu kácovského pivovaru. Zájemci však nedojdou – a jsme pořád v Drahobejlově ulici – ke klasické hospodě: působí tady Vinárnička U Mámy.

Teoretika jako kouče národního týmu nepovažuji za šťastnou volbu, říká Janecký

Protože bylo zavřeno (výjimečně, jak uváděl nápis na dveřích), o přípravách na dobu s hokejovým šampionátem se Deník nic nedozvěděl. Na tabuli provozovatelka nabízí moravská vína – zaujme však i slibnou provozní dobou „11–?“. A reklama na pivo, takto pěkně na dohled, je prostě reklama na pivo.

Plechovky na parapetu jsou už tradice

Pokud zahneme za roh, do ulice U Skládky, narazíme na minimarket večerkovitého typu. „Pivo máme a cena by se měnit neměla,“ řekla Deníku cizinka za pokladnou. Na výběr je skutečně pivo v láhvích, v plechu i v PETkách; nejlevnější flašku objevil Deník s cenovkou 15,90.

Domluva kolem toho, zda se chystá zdražení, ale trochu vázla, když ani oboustranná snaha nevedla k úplnému porozumění. Nebo snad k pochopení, proč by se měly měnit ceny kvůli tomu, že se opodál hraje hokej?

Hokejové mistrovství denně v Praze zaměstná sedm stovek policistů

Fandové se zde ale rádi zastaví, aby se občerstvili, potvrdil Deníku jeden z nakupujících zákazníků. „Tady je to tak vždycky: opilci si nastaví plechovky na parapet – a už se jede,“ konstatoval.

Sousedem v ulici U Skládky, hned vedle minimarketu, je Kebab Haus. Zde nabídnou něco k snědku, vedle kebabu také pizzu, ale i k napití. Nejlevnější plechovku s pivem můžete mít za 49 Kč. Tak to bylo – a prý i zůstane v následujících dnech. „Zdražovat nebudeme: takoví my nejsme,“ řekl Deníku provozovatel.

Štamgasti přijdou o své tradiční posezení

Netrvá dlouho dojít do Sokolovské ulice, kde jezdí tramvaje – a průhledy mezi domy je odtud O2 Arena pořád pěkně na očích.

Není se třeba dlouze rozhlížet, aby padla do oka i restaurace Šnyt Vysočany, jež už zvenčí nabízí nejen možnost vychutnat si pivo se znalci, ale také inzeruje živé přenosy z mistrovství světa v televizi. Nejlevnější pivo zde měli „pod padesát“, ale hokejové klání cenu zvedá.

„Služby se posilují, zásoby také,“ řekli ve středu Deníku k přípravám lidé z personálu. Počítají s tím, že fungování podniku příval fanoušků zcela změní. „Místňáci přijdou o hospodu,“ poznamenal muž za výčepem. „Na 16 dní,“ doplnila kolegyně.

Zdroj: Deník/Milan Holakovský

Páteční údaje na webu podniku pak nabídly nejnižší cenu za půllitr 68 Kč, a to v případě vysokochlumeckého Max X 10,7 %; pokud tedy nepočítáme nealko za 64.

V blízkosti, hned za přechodem pro chodce, jsou potraviny typu večerka. Už nahlédnutí do dveří napoví, že žízniví odcházet nemusíte. Chlazené pivo mají – a je výběr. Nejlevnější láhev zde Deník nalezl za 15,90, nejlevnější plechovku lehce nad dvacku.

Od rána do noci na place bez oddychu

O kousek dál zve na Sokolovské k návštěvě Švejk restaurant U Brázdů. Podnik, který zaujme výzdobou už zvenčí – ve stylu tradičních ilustrací Haškova Švejka – a ještě více uvnitř, leží přímo naproti divadelní scéně Gong.

Ne že by se dalo čekat, že zrovna tohle bude vzrušovat většinu lidí, kteří přijeli za hokejem – nicméně podle divadla se jmenuje i zdejší tramvajová zastávka. U Brázdů nabízejí mimo jiné zahrádku, sportovní přenosy v televizi – a nejlevnější pivo bylo za 59 Kč.

Cvičení policistů v O2 areně před zahájením MS světa v hokeji:

Za kolik se má prodávat v době svátku hokeje, prý teprve určí, zněla středeční informace. „Směny budeme posilovat určitě,“ řekla Deníku jedna z číšnic. Od pátku už je jasno. I když na webu restaurace se změny zatím neprojevily, hokejové časy je přinesly jak do nabídky, tak do ceníku.

K mání je jen plzeň – a to v ceně 84 Kč za půllitr. Za rohem, v ulici U Svobodárny, pak ještě láká k návštěvě navazující Sklípek U Brázdů.Stačí pár koků po Sokolovské dál, abyste se ocitli u Chip's restaurace, hned vedle se nachází Výčep Fialka. Židle postavená mezi otevřenými dveřmi zde ale ve středu dávala jasně najevo: nyní dovnitř nemůže z ulice nikdo.

Raději tedy nahlédnout za roh; do ulice Kurta Konráda. Tam už z dálky láká poutač s kozlem – a vidět je i označení Cocktail & Magic Baru Illusion.

Neznalým, kteří hledají příležitost, kde svlažit hrdlo a místní pohostinskou mapu nemají detailně zmapovanou, se však vyplatí dojít až k vratům. Teprve před nimi je dobře vidět, že navštívit tu lze ještě další podnik: Restauraci Dvůr.

Michal Forman zde nabízel jako nejlevnější pivo Kozla 11 za 48 korun. Byl jedním z mála provozovatelů, které se Deníku podařilo zastihnout ve sváteční den v podniku. Jinde většinou personál říkal, že vedení bude k zastižení až během čtvrtka – a tehdy se také sami zaměstnanci dozvědí, jak přesně to u nich bude fungovat po dobu mistrovství s očekávaným přílivem návštěvníků.

Lidé kritizují propagaci MS. Na některé zápasy stále zbývají tisíce vstupenek

Ani on však Deníku nové ceny ve středu neprozradil. „Zatím nejsem rozhodnutý,“ vysvětlil, že v úvahách o zdražení, o němž ví, že se k němu kolegové z okolí chystají, stále zvažuje všechna „pro“ a „proti“.

Naopak organizační věci už se nějaký čas řeší. „Posilujeme zásoby, posilujeme brigádnice – a posilujeme i sebe,“ shrnul přípravy.

Věří, že se vyplatí: „Lidi, doufám, přijdou. Když už tu budeme od rána do noci bez oddychu, tak ať to má nějaký přínos.“

Rozhodnutí podle Formanových slov padlo až v pátek před polednem. Cena nejlevnějšího kozla se zvedla na 58 korun. „Radegast 12 teď máme za 62 korun a plzeň za 68,“ doplnil výčet. „Zvážili jsme, že ceny trošku změníme, ale nebudeme to hnát nijak vysoko,“ konstatoval.

Sehnat rezervaci k posezení, to je štěstí

Daleko to odsud není k Hospodě U Zdi na rohu ulic U Svobodárny a Ocelářská; stačí popojít ke Galerii Harfa. Zde se na zájem návštěvníků hokejového mistrovství připravili předem už na pohled.

Vyvěsili kreslené reklamy upozorňující na hokejové grilování neboli barbecue: plakát v češtině v černobílém provedení, v angličtině barevně.

Pivo zde stálo před začátkem šampionátu 38 korun – s tím však pro dobu mistrovství počítat nelze. „Takové ceny nezůstanou; změní se,“ řekla Deníku obsluhující žena.

MS v hokeji je tady, na led míří i rolby. Ta první vznikla před 75 lety z jeepu

Být konkrétnější ale nechtěla: s odkazem na to, že je třeba přijít se podívat v pátek.Pivo lze v ulici U Svobodárny koupit také ve večerce; v nárožní prodejně potravin u křižovatky s Drahobejlovou.

Stačí nahlédnout – a chlazené plechovky i PETky jsou hned na očích. Kdo kousek popojde Drahobejlovou ulicí, může navštívit další prodejnu potravin – tentokrát přímo s označením „večerka“. Mezi nápadnou nabídkou sortimentu nechybí ani slovo alkohol, přičemž plechovky s pivem jsou na dosah hned u dveří. Co by kamenem dohodil je pití ke koupi také v asijské prodejně EurAsia.

Jen přes ulici, v nárožním domě u křižovatky Drahobejlovy ulice s Kovářskou, se nachází Restaurace U Čížků. Zde točí jen plzeň, dosud v ceně 70 korun za půllitr. Že s příchodem mistrovství zdraží, provozovatelka Deníku potvrdila – ještě ve středu večer ale konkrétní cifru neuvedla. „Zatím nevím – ale určitě to nebude 110 korun,“ řekla v narážce na cenu z fanzóny.

„ Odpovědět mohu ano, ano a ano,“ reagovala, když se Deník dotazoval nejen na navýšení ceny, ale i zásob a personálu. A otevřeno prý bude „od nevidím do nevidím“. Konkrétní částku pak neuvedla ani v pátek – kdo přijde, ten se cenu dozví. „Samozřejmě, že se změnila,“ poznamenala.

Právě U Čížků se Deník ve středu potkal se zákazníkem, který si přišel domluvit rezervaci čtyř míst na páteční podvečer. Sám je z Prahy, ale na hokej vyrazí s přáteli, kteří do hlavního města přijedou.

Na MS s Kämpfem, ale bez Vrány i Noska. Nemají formu, vysvětlil trenér Rulík

„A začneme tady,“ řekl s potěšením, že se mu podařilo místa zajistit. Podnik si vybral náhodně: „Prostě jsem šel kolem. Ptal jsem se už jinde, ale tam rezervace nedělají. Takže jsem měl snad i štěstí,“ poznamenal. Daleko to s kamarády mít nebudou: od výstupu z metra je to k Čížkům 185 kroků.

Na skok od Čížků i od O2 Areny je Restaurace Kovářská. Zde se Deník od obsluhující ženy nedozvěděl nic bližšího. Nicméně na dveřích nebylo možné přehlédnout vývěsku, že majitelé hledají pracovníky do kuchyně i číšníka nebo servírku.

V pátek člen týmu Deníku potvrdil, že i zde ceny zvedli. „Jako všichni okolo,“ konstatoval. Cena piva nicméně může fandy příjemně překvapit. Nejlevněji tu pivo pořídí za 42 korun. „Za půllitr?“ – „Ano, samozřejmě.“ Ani v tomto případě však webové stránky zatím neodrážejí aktuální ceny.

K nákupu jsou dostupné i velké obchody

Na hokejové fanoušky se podle výzdoby nachystalo také obchodní centrum Galerie Harfa. To sice opustila hokejová síň slávy, jež se přestěhovala do centra Prahy, ale je tu Fanshop českého hokeje a připraveno je společné fandění u velkoplošné projekce v Coca-Cola chill out zóně.

Galerie Harfa nabízí i parkování návštěvníků O2 Areny. Točené pivo je zde k mání na několika místech – v různých provozovnách od přízemí až po střešní terasu. Nechybí však ani možnost nákupu v obchodě; třeba v Albert Hypermarketu.

Výšlap Deníku za pivem v okolí O2 Areny před zahájením hokejového mistrovství světa: o státním svátku 8. května.Zdroj: Deník/Milan Holakovský

Deník se zde zastavil hned u vchodu, kde čepuje Regal Coffee a Regal Burger. O tom, že by se cena 65 Kč za 0,4 litru mohla měnit, neměla obsluhující ve středu žádné informace. „Opravdu nevím,“ řekla Deníku. Netají se však tím, že sama by vlastní recept měla. „Radši to vzít objemem než cenou,“ míní.

Vedle libeňské strany je v okolí areny možné hledat občerstvení i na té vysočanské. I sem lze přijet tramvají, do ulice Českomoravská. Rovnou na hokej nejspíš do zastávky Arena Libeň jih, avšak kdo by ještě před utkáním hledal posezení v restauraci, bude to mít blíž ze zastávky Nádraží Libeň.

Nagano, motyky i nazí hokejisté. Národní galerie ukazuje hokej trochu jinak

Což současně ohlašuje možnost přijet vlakem. I zde lze z restaurací vybírat, avšak není jich taková koncentrace. Případně se dá nakoupit v prodejně Lidl – nebo i odsud opět zajít do Galerie Harfa.