Fanoušci při zápase Česko vs. USA ve čtvrtfinále na pražském mistrovství světa.

Tisíce lidí sledovaly důležitý zápas na šampionátu v Riegrových sadech, ve fanzóně u arény nebo v hostincích v metropoli. A dá se očekávat, že zájem fandit v ulicích a u velkoplošných obrazovek bude ještě vyšší o víkendu. Českou reprezentaci čeká v sobotu ve 14.20 Švédsko a v neděli pak buď odpolední souboj o bronz, případně večerní utkání o titul mistra světa.

Ve fanzóně u pražské O2 arény byly večer před čtvrtfinále hokejového MS mezi Českem a USA tisíce fanoušků. Výrazně převažovali příznivci českého týmu, v zóně ale po odpoledním čtvrtfinále zůstali i fanoušci Slovenska a několik Kanaďanů či Švýcarů. Fanoušci z fanzóny slavili po skončení vítězného českého čtvrtfinále společně s návštěvníky O2 areny před stadionem.

V prostoru s kapacitou pro 7000 lidí o rozloze 8400 metrů čtverečních byla jedna velká a jedna malá obrazovka. Především před velkým plátnem bylo úplně plno. Lidé začali aplaudovat už při záběrech příjezdu českých reprezentantů do arény. Největší potlesk se ozval v momentě, kdy kamera zabírala Davida Pastrňáka.

Největší emoce pravidelně budily v průběhu zápasu jízdy českých útočních formací, střely na bránu, zákroky brankáře Lukáše Dostála, stejně tak ale také každé zaváhání českého týmu. Pískot fanoušků si pak vysloužily záběry na americké hokejisty, ale částečně také na české politiky v hledišti O2 areny.

Atmosféru fanoušku pozitivně ovlivnil gól české reprezentace ve druhé třetině. Do té doby uvolněnou atmosféru vystřídala radost, ale vzápětí napětí, zda Česko vedeni v zápase udrží.

Atmosféra v hostinci U Sadu při čtvrtfinále hokejového šampionátu.

To se na fanoušcích projevovalo až do ukončení zápasu, kdy se ale jediný gól české reprezentace nakonec ukázal jako vítězný. Negativně naopak do té doby poměrně živou atmosféru ovlivnilo vypnutí hudby a zvuku ze zápasu po 22.00, kdy v zastavěné oblasti nastal noční klid.

Před vstupem do prostoru pro fanoušky musejí návštěvníci projít bezpečnostní kontrolou. Vstup je zdarma. Notebook, batoh nebo deštník jsou zakázané, lidé si je mohou uložit v úschovně za 50 korun nebo dvě eura za jeden kus.

Fanoušci při zápase Česko vs. USA ve čtvrtfinále na pražském mistrovství světa.

V pátek by se mělo rozhodnout, zda vyjde plán magistrátu zajistit sledování semifinálové bitvy na Staroměstském náměstí. Město chce zajistit fanzónu a zbývá jen souhlas Mezinárodní hokejové federace a držitele vysílacích práv.