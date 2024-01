Cílem stavby je i zlepšení propojení města na obou březích Vltavy v jižní části hlavního města Prahy pro městskou hromadnou dopravu, cyklisty a pěší. Přínosem bude právě propojení cyklistických stezek A1 a A2, které jsou vedeny po obou březích řeky. S výstavbou souvisí i dopravní omezení v Praze 4 a Praze 5. Po celý příští rok potrvá dopravní omezení v úseku od Podolí na Bráník.

Hledá se název pro Dvorecký most. Ve hře je i návrh most Madeleine Albrightové

V příštím roce bude také pokračovat stavba Barrandovského mostu. Dokončená má být třetí etapa. Předpokládaná dopravní omezení jsou plánována od května do srpna 2024. V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací.

V této fázi se bude provádět rekonstrukce pravé části mostu ve směru do Smíchova, cyklostezka na pravém břehu řeky, a především Modřanská ulice. „Zvažujeme variantu, že by plánované dvě etapy prací mohly být sloučeny do jedné,“ řekla mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Zdůraznila však, že teprve další jednání ukážou, zda se tak stane – a pokud ano, kdy by k tomu mělo dojít.

Nové byty, promenáda a onkologický institut

V Praze pokračuje také výstavba nových bytů. Jedním z projektů je přestavba bývalého Nuselského pivovaru. Zastavování brownfieldu je v plném proudu a byty jsou už nyní v prodeji. První nájemníci se do nich ale podívají přibližně za dva roky.

Nuselský pivovar zaujal veřejnost. Čtvrť Emila Kolbena zase odborníky

V příštím roce bude také pokračovat projekt Drážní promenády ve Vršovicích. Město letos získalo pravomocné rozhodnutí pro celou stavbu. Na místě má vzniknout cyklostezka, místo pro pěší i bruslaře.

„Brzy tak bude moci vzniknout úplně nová odpočinková oblast plná zeleně na místě bývalého kolejiště z Vršovic do Zahradního Města. Zároveň tu vznikne také pohodlné pěší a cyklistické spojení v délce přes 4 km,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Původní termín dokončení projektu za přibližně 200 milionů korun byl plánovaný právě na rok 2024, výstavba se ale pravděpodobně protáhne.

Drážní promenáda VršoviceZdroj: zdroj: Hl. m. Praha

V Motole letos začala stavba Českého onkologického institutu za 4,5 miliardy korun. Nová budova má být hotová do tří let. Pro pacienty tu budou připravené nejmodernější přístroje včetně dvou lineárních urychlovačů pro ozařování, lůžkové onkologické oddělení s 60 lůžky, 22 ambulancí a denní stacionář pro podávání chemoterapie až 84 pacientům.

Začne stavba základní školy i dětského hospicu

Manželé Vlčkovi rekonstruují usedlost Cibulka. Letos představili opravený zahradní domek a na jaře roku 2024 mají začít hlavní stavební práce na budově, ze které bude Středisko dětské paliativní péče.

Součástí projektu jsou pokoje pro rodiče, místnosti určené pro terapie nemocných dětí, stravovací prostory nebo sál sloužící především jako vzdělávací centrum. Prostředí nemá působit nemocničním dojmem, ale spíš vytvářet prázdninový pocit. Středisko bude hotové v roce 2026.

Dětský hospic v Cibulce.Zdroj: Petr Hájek architekti

Rozpočet Prahy 7 počítá na příští rok s výstavbou nové Základní školy Jana Vodňanského v Holešovicích. Zajímavý projekt čeká na Pražany i na Praze 3. V plánu je rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad. Dlouho očekávaná obnova centrálního náměstí Prahy 3 odstartuje začátkem příštího roku. Vznikne tu větší prostor pro společenské akce a přibydou nové stromy.

Náměstí Jiřího z Poděbrad se dočká revitalizace, rozhodli pražští radní

„Práce zahrnují kompletní výměnu povrchů komunikací, jejich rozšíření a vyrovnání, sadovnické úpravy a výměnu veřejného osvětlení. Dojde taky na realizaci kanalizací, rozvodů vody a retenčních a akumulačních nádrží. Náročné budou právě posledně zmíněné práce, protože vyžadují napojení širšího systému využití a odvodu dešťové vody,“ říká Martin Fadler ze společnosti Gardenline, která je zhotovitelem stavby. Celkem revitalizace vyjde na 395 milionů korun.

Problematické metro D a Smíchovské nádraží

Zahájení stavby pražského metra D, které povede z depa Písnice na náměstí Míru, nabíralo v průběhu roku 2023 zpoždění. Dopravní podnik řeší spory se sdružením firem, které se účastnily výběrového řízení na jeho dostavbu. Stavba má proto začít až v lednu roku 2024.

Praha vypíše zakázku na Terminál Smíchov. Na střeše bude i solární elektrárna

Další významnou stavbou bude v roce 2024 Smíchovské nádraží. Ve stanici dochází na bourání. Zmizí část kolejí a letos padla i lávka přes celé kolejiště, což se setkalo s výraznou kritikou místních obyvatel. Později ji nahradí nová, a to s napojením na Radlickou ulici, to ale ještě nějaký rok potrvá. Proměna Smíchovského nádraží začne příští rok a potrvá do roku 2027.