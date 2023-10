Most na Výtoni je podle expertů potřeba vyměnit. Porovnali ho s mostem v Děčíně

/VIDEO, FOTO/ Poslední dobou často diskutovaný železniční most na Výtoni nyní prochází dalším zkoumáním expertů z ČVUT, kteří ho porovnávají s obdobným mostem z Děčína. Výzkum má za cíl zjistit, jestli by se dal most opravit nebo je nutné konstrukci zcela nahradit.

Záběry koroze na Výtoňském mostě. | Video: ČVUT

Výtoňský most je již tři roky pod dohledem odborníků z ČVUT, kteří ho nyní kvůli zhoršujícímu se technickému stavu podrobují dalšímu zkoumání. Z tohoto důvodu musela Správa železnic uzavřít střídavě lávky pro pěší, a to až do 12. listopadu. Podle odborníků z ČVUT se stav výtoňského mostu zhoršuje. Prozkoumali korodované části železničního mostu z Děčína, který letos po téměř 100 letech nahradil nový a na videu názorně ukázali, že testy staré děčínské konstrukce potvrzují pochybnosti o opravitelnosti mostu na Výtoni. Praha 2 podpořila rekonstrukci mostu na Výtoni. Chce zachovat stávající podobu „Děčínský a výtoňský most jsou stářím, materiálově i typem konstrukce dvojčata. Závěry proto lze aplikovat i pro potvrzení správnosti rozhodnutí o stavbě nového mostu na Výtoni,“ říká Pavel Paidar, ředitel odboru přípravy staveb Správy železnic. Žádná z moderních metod boje s korozí v těchto případech není zcela účinná, a proto je podle odborníků kompletní výměna mostní konstrukce výtoňského mostu jediným dlouhodobě optimálním a udržitelným řešením. „Prvky odebrané z děčínského mostu byly vystaveny poměrně velké korozi. Všechny mají podobný charakter, jako najdeme na moste v Praze na Výtoni. Po náročném testování jsme viděli, že nedošlo k dokonalému otryskání ani vodou, ani pískem. Ve spojích a hůře přístupných částech ošetřené konstrukce koroze pokračuje, byť pomaleji. Poror se už po cca 5 letech od ošetření mostu dají očekávat lokální problémy s protikorozní ochranou. Jinými slovy, ocelová konstrukce zevnitř dále degraduje. Tyto problémy u moderních nosných prvků nenastávají," řekl profesor Pavel Ryjáček, vedoucí katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT. UNESCO napsalo dopis českému státu. Kvůli zachování mostu na Výtoni Správa železnic musela kvůli zhoršujícímu se stavu mostu na Výtoni rozšířit systém prevetivního monitoringu, aby zajistila bezpečnost dopravy. Tento monitoring dokáže okamžitě varovat při překročení limitních hodnot a detekovat rizikové stavy. Dosud provedené sondy na výtoňském mostě ukázaly výzamné korozní poškození, které v řadě případů bylo zakryto barvou nebo korozními produkty. „Na zkoumaných místech výtoňského mostu byla zjištěna rozsáhlá koroze, až prokorodování. "Jde o úzká, těžko čistitelná a opravitelná místa. Bohužel, i když nasadíme více možností čištění, tak stále nemáme metody, jak jse dlouhodobě kvalitně protikorozně natřít či opravit. Navažujeme ani o tmelení a přetření, protože to problém nevyřeší - pod tmelem bude ocel dále korodovat, jen to nebude vidět," dodal k situaci Ryjáček. Záběry koroze na výtoňském mostě: Zdroj: ČVUT

