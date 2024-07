Na tom, co by bylo nejlepší a mělo by se udělat, se dlouhodobě neshodnou nejen zástupci aktivní veřejnosti, ale ani politici a odborníci. Jen většina památkářů a milovníků staré Prahy je asi zajedno: přejí si zachovat nynější konstrukci, byť oprava by byla komplikovaná a nákladná. Odlišný pohled zase mají lidé z firem věnujících se provozu na železnici.

Stav nynější konstrukce mostu si již dříve vynutil postupně zpřísňovaná omezení dopravy – nejen průjezdu nákladních vlaků, ale i těch osobních – a existují obavy, že by most mohl být uzavřen úplně.

Železniční most na Výtoni. | Video: Deník/Radek Cihla

Zatímco Správa železnic nepřipouští jiné řešení než nutnost vybudovat nový most se třemi kolejemi místo nynějších dvou, odpůrci tohoto projektu hlasitě protestují. Volají po opravě historické konstrukce, opírajíce se o posudky a dobrozdání spolupracujících expertů (mezi nimiž nechybí ani jména renomovaných odborníků zahraničí).

Podle nich je rekonstrukce spojená s vyhovující životností konstrukce možná a reálně proveditelná – přičemž ani tříkolejný provoz prý nyní nezbytný. I s ohledem na očekávaný rozvoj železniční dopravy by se plánovaný větší počet projíždějících vlaků údajně mohl „vejít“ na dvě koleje, pokud by se změnilo zabezpečovací zařízení a upravila pravidla organizace provozu.

Budoucnost železnice v Praze pak podle odpůrců novostavby nezajistí tříkolejný most, ale je třeba vsadit na provoz v tunelech. Naopak Správa železnic trvá na tom, že pro rozvoj dálkové, příměstské a vnitroměstské železniční dopravy je zvýšení kapacity přidáním třetí koleje nezbytné.

Představení přínosů chystané stavby

Úvahy odpůrců včetně propočtů expertů stojících na jejich straně považuje Správa železnic za mylné a chybné; trvá na potřebě nového mostu – a to mostu se třemi kolejemi.

Právě klady plánované stavby a srovnání se současností nabízí veřejnosti k posouzení prostřednictvím nové výstavy se šesti informačními panely přímo na místě. K vidění jsou mimo jiné vizualizace mající ukázat, jak malou pohledovou změnu by novostavba, inspirovaná podobou nynější konstrukce, přinesla.

Právě údajný zásah do panoramatu Prahy a narušení tradičních pohledů na Vyšehrad patří k vážným výhradám odpůrců. Dokonce se hovoří – a to třeba i na úrovni Národního památkového ústavu – o tom, že by v této souvislosti mohla být Praha vyřazena ze Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Vyškrtnutí ze seznamu dědictví UNESCO by mohlo Praze hrozit kvůli zásahu do výtoňského mostu, varuje viceprezident Českého národního komitétu ICOMOS Josef Štulc. | Video: Milan Holakovský

Výstava, jejíž panely mají na výtoňské náplavce zůstat do konce prázdnin, také mimo jiné prezentuje budoucí bezbariérové propojení obou břehů Vltavy. S tím, že nový most by tak prospěl nejen provozu vlaků, ale i cyklistům a pěším včetně lidí s handicapem nebo rodičům s kočárky.

Nechybí také upozornění na vytvoření nových prostor pro kulturu a služby. Ukazuje i navrhovanou podobu budoucí zastávky Praha-Výtoň, mající umožňovat snadný přestup z vlaku na spoje městské hromadné dopravy (a naopak).

V rámci výčtu výhod novostavby výstava informuje rovněž o snížení hluku a o rekultivaci přilehlých nábřeží, což má otevřít nové možnosti pro trávení volného času: s oživením dosud nevyužitých částí náplavek i se vznikem dětských hřišť.

Jak vše dopadne, se teprve ukáže

Aktuálně se zdá, že blíže k tomu, jak se věci nakonec vyvinou, mají spíš plány na výstavbu nového mostu (zřejmě s přenesením dosavadní konstrukce na jiné místo, kde by mohla nadále sloužit jako součást stezky pro pěší nebo cyklostezky). Tedy právě to, co výstava představuje.

Odpůrci však boj nevzdávají. Aktuálně si hodně slibují od slov ministra dopravy Martina Kupky (ODS) v odpovědi na otevřený dopis iniciativy Nebourat, z nichž vyvozují potvrzení, že zatím zdaleka není rozhodnuto – a ani zahájené výběrové řízení na projektanta ještě neznamená, že nakonec bude uzavřena smlouva o dílo (za současného stavu věcí má pouze urychlit proces v případě, že by definitivní rozhodnutí nakonec vyznělo ve prospěch mostu nového).

O osudu výtoňského železničního mostu chce ministr dopravy Martin Kupka rozhodnout ještě letos. | Video: Milan Holakovský

Obě strany – ovšemže s odlišnými očekáváními – také velmi pozorně sledují vývoj jednání se zástupci výkonných orgánů UNESCO.

Do hry vstupuje most Inteligence

Most pod Vyšehradem je klíčový pro zajištění přejezdu vlaků před Vltavu nejen v rámci železničního provozu v Praze, ale i pro spojení hlavního města s jihozápadní oblastí republiky.

V souvislosti se zajišťováním spojení obou břehů řeky však má Správa železnic příznivou zprávu. Ta se ovšem netýká tohoto mostu, nýbrž nedaleko rekonstruovaného mostu Branického (možná známějšího pod označením most Inteligence) z roku 1964.

Po dokončení oprav (což se plánuje na říjen) bude tento most dvoukolejný – a již nyní, od počátku července, zde vlaky mohou jezdit po jedné koleji. To je zatím velké plus zvláště pro provozovatele nákladních vlaků.

Vbrzku však má význam Branického mostu stoupnout i pro dopravu osobní – mimo jiné v souvislosti s nezbytností nějakých prací na mostu výtoňském, což si vyžádá odklon dopravy. Počítá se však i s možností zřídit nové linky jak městské, tak i příměstské železnice.