/VIDEO, FOTOGALERIE/ Senioři z pražského Centra RoSa uspořádali módní přehlídku nazvanou Vítejte v džungli. Na červený koberec vyšlo ve čtvrtek 27. července dvacet modelek a modelů, kteří předvedli oblečení inspirované džunglí. Patronkou letošního ročníku byla herečka Eva Hrušková, která přišla v doprovodu svého partnera Jana Přeučila.

Tradiční akce měla za úkol inspirovat seniory, jak se v létě obléknout a zárověň pobavit a ukázat, že i lidé ve vyšším věku se chtějí společensky bavit.

„Na začátku to byl jen takový nápad, dnes je z toho profesionální akce, která baví nejen obyvatele RoSy ale i návštěvníky. A to je na tom vlastně to nejlepší, naplňuje se myšlenka propojení generací, a i děti a příbuzní seniorů vidí, jak jsou jejich rodiče či prarodiče spokojení,“ říká Anna Ježková, zakladatelka Rezidence a Centra RoSa.

„Důležité jsou barvy, dámy nebojte se barev, zrušte hnědou a černou! Vždyť královská modrá, orchideová, nebo purpurová vám budou také slušet. Šátek, šálka nebo kapesníček, či výrazná brož vaše oblečení také krásně oživí,“ radí s úsměvem herečka Eva Hrušková.

Nejstarší modelkou letos byla paní Radmila Janíčková, která v červnu oslavila 93 narozeniny. „Jsem velmi aktivní člověk. Každý den cvičím, bohužel i přes to díky mnoha úrazům, musím k chůzi používat francouzské hole. Do 75 let jsem pracovala, do 88 let řídila auto. Módní přehlídka je pro mne každý rok příjemným zpestřením, a i v tomto věku se vždy ráda jako modelka zúčastním. Můj cíl, je chodit přehlídku až do sta let i když mi nebudou sloužit nohy, nechám se vyvézt na vozíčku. Už teď se těším na další ročníky,“ popisuje s úsměvem.

Záštitu na akci poskytli náměstek primátora Hlavního města Prahy Jiří Pospíšil a radní městské části Praha 8 Jana Solomonová.