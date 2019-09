Od pondělí mohou cestující na trase C pražského v metra v úseku Muzeum – Nádraží Holešovice využívat vysokorychlostní mobilní síť LTE. Dopravní podnik hlavního města (DPP) spustil testovací provoz. Signálem 4G je tak pokryto celkem šestnáct stanic a přilehlých tunelů na trasách A a C. Magistrát ve spolupráci s DPP a mobilními operátory se snaží, aby bylo kompletní pokrytí hotové na konci roku 2021.

Metro C - stanice Muzeum. Ilustrační foto. | Foto: Prahamhd.vhd.cz

„Urychlujeme zavedení mobilního signálu do metra. Praha v tom v minulosti zaspala a chceme to co nejrychleji dohnat,“ glosoval na twitterovém účtu jeden z magistrátních lídrů a starosta sedmé městské části Jan Čižinský (Praha sobě) pondělní novinku. Je pravda, že v metropolích na západ (a dokonce i na východ) od Česka se v tunelech podzemní dopravy lidé mohou běžně připojit k internetu, v klidu si číst zprávy nebo si vyřídit e-maily. Pražské metro se takovému komfortu pomalu přibližuje.