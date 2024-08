Na dotaz Deníku to uvedla Lenka Galé, manažerka komunikace Ambeat Group SE. „Co se týká chystaného komplexu Mníšek pod Brdy , ten je aktuálně v řešení. Více se o něm nyní nemůžeme rozepisovat vzhledem k citlivé povaze nadcházejících jednání,“ konstatovala, že to je opravdu vše, co nyní může sdělit.

Deník se ptal v reakci na dotaz čtenářky, která si na webu našla dřívější informace o představení projektu a o diskusích investora s místními občany, z nichž leckteří v souvislosti se záměrem netajili, že nadšení investora nesdílejí. Věra Rothová z Kamýku nad Vltavou však nyní Deníku napsala, že by se jí jeho plány líbily.

„Přestože je mi už 80+, dokážu se o sebe postarat – jen mám problém s chůzí. Chodím o francouzských holích a jsem ZTP,“ představila svoji situaci. „V Mníšku by to vyhovovalo i mé rodině, která žije v Praze – a nemá možnost navštěvovat mne tak často, jak bych to potřebovala z hlediska mého zdravotního postižení,“ konstatovala, hovoříc vlastně podobnými slovy jako před časem zástupci investora.

Projekt Senior Live počítal – a možná i nadále počítá – s vybudováním bezbariérového komplexu (otevřeného i příchozím z řad veřejnosti, kteří by společně s místními mohli využívat nabídku zdejších provozoven) se samostatnými byty a se zajištěním služeb vyhovujících starším občanům – jako wellness centra, krytého bazénu, ale i rehabilitace nebo fyzioterapie; včetně lékařských ordinací a nabídkou pečovatelské služby i domácí zdravotní péče. Na přelomu let 2021 a 2022 společnost počítala s tím, že malometrážní byty by zde byly nabízeny různou formou: od klasického pronájmu až po plné splacení družstevního podílu. Zda by tyto představy měly být zachovány, nebo se plány mají změnit, se teprve ukáže.

close info Zdroj: archiv Insighters zoom_in Vizualizace bydlení pro seniory nového konceptu na okraji Mníšku pod Brdy.

Podnikatelská skupina Ambeat provozuje pobytové služby AHC Senior centrum Kolín, domovy se zvláštním režimem (pro pacienty s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence) AHC Senior centra Pečičky a Příbram; k pobytovým službám se řadí ještě AHC Centrum následné péče Sedlec-Prčice. Dále společnost zajišťuje domácí péči Sestřička.cz v Praze, na Praze-východ i Praze-západ a na Příbramsku; v pražské Michli a v Mníšku pod Brdy zřídila i půjčovny pomůcek a v metropoli rovněž mobilní hospic.

Novinkou je produkt pojištění dlouhodobé péče, přednedávnem spuštěný spolupráci s životní pojišťovnou Simplea. Lidem, které se stanou plně závislými na druhých, nabízí možnost zprostředkování přednostního umístění ve zvoleném pobytovém zařízení skupiny Ambeat Group, kdy lze zatím vybírat ze 13 dom(ov)ů. Během pěti let by pak tito partneři společně rádi pořídili nebo vybudovali 20 nových zařízení. Na tyto stavební plány je navázáno i založení investičního fondu Ambeat Care.

Prozatím se pro tento produkt dlouhodobého pojištění rozhodly nižší stovky pojištěných osob, plyne z odpovědi obchodního ředitele pojišťovny Simplea Kamila Holánka. Ten očekává, že se počty brzy výrazně zvýší. „Naše pojištění dlouhodobé péče běží necelé dva měsíce. Vzhledem k tomu, že je období letních prázdnin, můžeme daná čísla brát jako úspěšný start produktu. Znatelný nárůst poptávky po pojištění dlouhodobé péče očekáváme na podzim,“ sdělil Deníku.