Podle odborníků z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) se v posledních dvou letech zásadně zvýšily počty intoxikací léky v kombinaci s návykovými látkami a alkoholem u mladistvých ve věku 12 až 18 let. U dětí do 15 let věku jsou mezi léky na prvním místě paracetamol, již předepsaná antidepresiva a ibuprofen.