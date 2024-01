Zoo však zaznamenala i světové úspěchy. Mezi ty jednoznačně největší se řadí narození mláděte luskouna krátkoocasého, které později dostalo, i pro svůj vzhled, jméno Šiška. Jedná se totiž o vůbec první mládě, které se narodilo v celé Evropě. Mládě vážící 135 gramů porodila samička Run Hou Tang. "Ze všeho nejvíc připomíná smrkovou šišku," popsal tehdy nový přírůstek trojské zoo její ředitel a nevědomky tak předpověděl i její jméno.

Radost v Zoo Praha: V Rezervaci Dja se narodilo první gorilí mládě

Obdivuhodnou práci odvedl i tým kurátora Petra Velenského, kterému se povedlo rozmnožit extrémně choulostivé želvy dlaždicovité. Dvě mláďata se vylíhla jako vůbec v první zoo na celém kontinentě, do nedávna byly přitom světově považovány za nechovatelné. „Bez nadsázky mohu říct, že za odchovem stojí patnáct let našeho snažení,“ říká kurátor plazů Petr Velenský. „První tři samice jsme obdrželi v dubnu 2008. Teprve v roce 2014 jsme těmto houbožravým, ke stresu náchylným a psychicky labilním želvám vyprecizovali podmínky terária ve Velemlokáriu do takové podoby, se kterou jsme my i želvy byli spokojení,“ doplnil.

Světové prvenství sice drží zoologická zahrada v odchovu sojkovce vlnkohřbetého od roku 2011. Letos se ale v zahradě vylíhla tři další mláďata a Zoo Praha je dosud jedinou na světě, která tento druh rozmnožuje.

Všechna mláďata však nezačala svůj život zrovna pozitivně. Nelehké první dny zažíval i malý tučňák Humboldtův. Teprve 19. den jeho života ho vyhodil z hnízda agresivní sousedský pár. Tým chovatelů zdánlivě mrtvé ptáče zachránil a dnes už malého bojovníka mohou spatřit návštěvníci v expozici Pavilonu tučňáků.

„Je to obrovský bojovník, zázračné mládě. Dva dny strávil v péči veterináře a poté jsme ho doslova vypiplali, protože už se nemohl vrátit ke svým rodičům. Pouto mezi nimi bylo narušeno,“ popisal své snažení vrchní chovatel Jakub Mezei.

Smutný začátek svého života zažívala v srpnu letošního roku i samička kopytníka bonga horského. Již sedmý den svého života osiřela poté, co její zkušená čtrnáctiletá matka Maureen uhynula při poporodních komplikacích. Naštěstí ale ještě před smrtí matky se podařilo samičku socializovat se zbytkem stáda a o záchranu se postaraly další dvě samice, kterým se také narodila mláďata.

O jednu z kuriozit se postaral netradiční pěstounský pár plameňáků kubánských. Ta se totiž ujala o mládě jiného druhu – plameňáka růžového. Jeho původním rodičům bylo vajíčko totiž odebráno pro větší jistotu vylíhnutí „Po vylíhnutí mláděte jsme ho podložili pod spolehlivější pár, avšak zajímavé může být, že jiného druhu plameňáků – plameňáků kubánských. Jsou osvědčení a navíc procházeli inkubačním obdobím, takže se náhradního mláděte ihned ujali,“ uvedl kurátor ptáků Antonín Vaidl.

Zdroj: Matěj Verner, Zoo Praha

Překvapivé bylo i narození mláděte takina indického. Samicím totiž běžně končí říje v září a chovatelé tedy nepočítali s tím, že by některou samec napářil ještě v prosinci. „Narozený sameček nás tak uvedl v pěkný údiv – o to hezčí po zjištění, že porod proběhl v pořádku a mládě prosperuje,“ říká chovatel Petr Fedorov.

Další příběhy narozených mláďat v Zoo Praha:

Psi pralesní

Novou dvojici mláďat jihoamerických šelem se podařilo rozmnožit po pěti letech a nyní se jedná o první vrh nově sestaveného páru těchto obtížně chovatelných divokých psů. K vidění jsou ve venkovním výběhu nedaleko expozice ledních medvědů.

Kůň Převalského

Hříbě mohou lidé pozorovat na rozlehlé pastvině na Dívčích hradech.Zdroj: Miroslav Bobek

Své první mládě přivítal v letošním roce i pár koně Převalského na pražských Dívčích hradech. Samička byla i prvním přírůstkem toho koně v letošním roce.

Nestoři kea

V srpnu uvítali chovatelé i novou dvojici vysokohorských papoušků. Ti byli nejdříve uměle dokrmeni a proto se se svými rodiči seznámili až posléze, jednalo se tedy vlastně o adopci vlastními rodiči.

Kočkodan Brazzův

Olivové mládě malého kočkodana se narodilo zkušené samici Anastasii letos v březnu. Právě jeho zbarvení ho odlišuje od rodičů, pro které je typická tmavá kůže.

Lori vlnkovaný

V chovu tohoto druhu ptáka je Zoo Praha ta nejúspěšnější z evropských zoologických zahrad a rozmnožuje je od roku 2011. Toto mládě se pyšní pořadovým číslem 68 a je to tedy takový malý Jaromír Jágr.

Dikobraz Palawanský

Nejnovějším přírůstek v Zoo Praha je v prosinci narozené mládě dikobraza palawanského. To je velmi cenné, jedná se totiž o endemit filipínského ostrova Palawan a je jediným druhem starosvětského dikobraza, který je zapsán na Červeném seznamu ohrožených druhů.

Antilopa Adax

Kriticky ohrožená antilopa Adax dnes přežívá pouze v Čadu a Nigeru ve zbytku populací, které nepřesahují stovku jedinců. Proto byla velmi radostná zpráva zpráva, když se k v červnu narozené samičce přidal v srpnu ještě malý sameček.

Taryry brazilské

Dvojčata brazilských kun zvládla prvotní kritické období svého života bravurně. O nejprve slepá a dlouho bezmocná mláďata se starala jejich pečlivá matka. I když pár týdnů po narození byla skoro totožná, jedno z nich bylo lehce tmavšího zbarvení po otci a druhé světlejší po matce.

Hoko červenolaločnatý

Tito ptáci jsou zajímaví tím, že se zdržují převážně na zemi, kde si hledají potravu v podrostu tropického lesa. V letošním roce se vylíhli vůbec první zástupci tohoto druhu v Česku.

Kormorán černobílý

Už tak největší skupina kormoránů na světě se letos rozrostla ještě o dalších patnáct odchovaných mláďat. Tento australský pták zaujme na první pohled svým černobílým zbarvením. Často ho můžete spatřit s roztaženými křídly jak se vystavuje slunci a suší se, protože nemá vyvinuté mazové žlázy a rychle se ve vodě promáčí.

Emu hnědý

Mládě emu hnědého.Zdroj: Petr Hamerník

Zasloužilý otec Taťulda II. přivítal na svět své jediné letošní mládě, které dostalo jméno Pípa.

Kotul veverovitý

Kotul veverovitý s mládětem.Zdroj: Petr Hamerník

I skupina čilých opiček se letos rozrostla o další jedince. Tito primáti tráví většinu dne hledáním potravy vysoko v korunách stromů a ve větvích se pohybují mimo jiné i skoky, při nichž kormidlují dlouhým ocasem, který ale není ovíjivý.

Pelikán bílý

Mládě pelikána bílého.Zdroj: Petr Hamerník

Narozdíl od jeho rodičů bylo mládě pelikána bílého zbarveno do černé. Se svými rodiči již ale od útlého věku prozkoumával výběh vedle Sečuánu.

Urzoun kanadský

Urzon kanadský - mládě.Zdroj: Oliver Le Que

Tento druh savců se může svým vzhledem podobat starosvětských dikobrazům, ve skutečnosti mají však mnohem blíže k morčatům. Letos narozená samička se má čile k světu.