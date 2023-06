„Nejčastěji se s těmito situacemi setkáváme u mláďat, která mohou vypadat opuštěně, i když jen spokojeně čekají na návrat své matky,“ upozornil Stýblo. S tím, že záchranné stanice (jejichž síť koordinuje právě ČSOP) nyní řeší stovky takových případů denně.

Když ptáče skáče, tak nepláče

Stejnou zkušenost potvrzuje Kateřina Landová z Pražské zvířecí záchranky, podle jejíchž poznatků se obyvatelé hlavního města nyní hodně zajímají o ptáčata. Uvidí na zemi mládě straky, sojky nebo kavky a snaží se zasáhnout. Ta se učí létat mimo hnízdo – a jejich pohyby ještě nejsou úplně koordinované. Kdo by nepomohl!

Jenže: než se lidé pustí do nějaké akce, měli by odborníkům zavolat a poradit se. Zpravidla se jim dostane doporučení, že pokud „malý“ nemá viditelný úraz, kdy by třeba byla vidět krev nebo například zjevně zlomené kříslo, stačí jej vysadit na tlustší větev nebo zídku. Nezůstane tak na zemi na pospas kočkám, psům či nenechavým lidem – a dál už se postarají jeho rodiče.

Záchrana sovího mláděte. Kalous čepýřící se na zemi potřeboval jen vysadit

Na facebooku, kde se Jana Ivanov Maksoudová podělila o příběh ze svého dvorku, kde se učili létat malí vrabečci, ale už neměli sílu dostat se zpátky na strom, Landová potvrdila, že se uživatelka sociální sítě zachovala správně, když přesvědčila manžela, aby je ochránili před kočkami od sousedů tím, že je vysadí na garáž. Že jim neublíží, když je vezmou do ruky.

„Pokud je nebudete vyloženě žmoulat v ruce, krátká manipulace nevadí. Když jste jim dali výhodu lepší a bezpečnější pozice, jedině dobře,“ reagovala Landová.

Představuje také příběh dvojice mladých sojek, k nimž byla zvířecí záchranka přivolána. Že jsou samy? Nejsou; rodiče je sledují ze stromu opodál.

Že na ně prší? Nevadí. Že nelétají? To také není problém; jsou v procesu učení. A že se vůbec nebojí? Ano, mláďata většinou plachá nejsou. Pokud ptáče skáče a nemá viditelné zranění, není třeba zasahovat. Jen když je mládě na silnici nebo jiném nevhodném místě, kde mu hrozí bezprostřední nebezpečí, je vhodné vysadit je na nejbližší tlustší větev nebo zídku.

Nejde ale jen o ptačí dorost. Podle Stýblových slov se lidé mýlí zejména u malých zajíčků či srnčat: ti při čekání na návrat matky leží bez hnutí v trávě.

„Takové mládě vypadá opuštěné, ale není. Naopak je v této pozici téměř neviditelné pro predátora – a navíc nevydává žádný pach. Jeho vyrušení pak má neblahé následky. V sázce je nejen život a bezpečí zvířete, ale i člověka, který se rozhodne jednat,“ upozornil Stýblo.

Mláďata volně žijících zvířat v záchranných stanicích. Na snímku srnčata.Zdroj: archiv Českého svazu ochránců přírody

S tím, že většina mláďat, která končí v záchranných stanicích – a letos už jich bylo přes tisíc – bývá odchycena zbytečně; z přírody je lidé vedení dobrým úmyslem vlastně „ukradli“ jejich rodičům. „Mnoho z nich takový zásah nepřežije,“ připomíná Stýblo smutné konce.

Poznat, kdy je pomoc potřebná

Že záchranné stanice plní mláďata, která byla omylem vytržena ze svého prostředí, nejen zbytečně zatěžuje jejich týmy a zabírá kapacitu stanic, ale ubližuje to i samotným zvířatům.

„To, že se zvíře dostane do péče člověka, neznamená vždy, že je v bezpečí. Například srnčata jsou velmi náchylná na stravu a často se ani v péči odborníků jejich záchrana nepodaří. Péče o malé zajíčky je ještě komplikovanější,“ vysvětluje Stýblo, proč divoká zvířata, která působí opuštěně, ale jiný problém vidět není, je lepší nechat na pokoji.

Kavka z metra je konečně volná. Po dokrmení byla vypuštěna do přírody

Nejvíce jim pomůže, když lidé dokážou rozpoznat, zda pomoc opravdu potřebují.

Kde se poradit, jak prospět zvířatům?



- Centrální dispečink Národní sítě záchranných stanic: 774 155 155



- Jednotlivé záchranné stanice v regionech



- Pražská zvířecí záchranka: 774 155 185



- Webové stránky Zvíře v nouzi (www.zvirevnouzi.cz)