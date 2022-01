„Navrhované rychlosti řešené pro trasu přes Všejanskou spojku nejsou příliš vysoké kvůli obloukům. 130 km/h je málo,“ řekl Kupka. Na včerejším jednání požádal Správu železnic, aby začala pro úsek Praha – Mladá Boleslav hledat i možnosti jiné trasy. „Mělo by jít o vyhledávací studii, která by ukázala, jak je možné trasu mezi oběma městy ještě zrychlit,“ dodal. Neznamená to podle něj, že by se zastavily práce na Všejanské spojce, kterou má využívat hlavně nákladní doprava.

Hledání nových rychlejších tras

Nemá jít přitom o vysokorychlostní trať, maximálně na 200 km/h. Ve hře je několik variant: například spojení více kopírující dálnici D10 či naopak odbočka z chystané vysokorychlostní trati do Drážďan. Ta by napojila i Neratovice či Brandýs nad Labem – Starou Boleslav. Variantou má být i možnost napojení na připravovaný vysokorychlostní terminál v Nehvizdech. Ten by umožnil i případný přestup ve směru od Mladé Boleslavi a Liberce na vlaky dál ve směru do Brna.

Pro úsek Mladá Boleslav – Liberec aktuálně dochází ke zpracování studie proveditelnosti, která počítá s modernizací na rychlost 200 km/h. Jízdní doby pro trasu z Prahy do Mladé Boleslavi přes Všejanskou spojku jsou aktuálně navrhovány na zhruba 45 minut, což proti silnici není zásadní zrychlení. Zrychlením úseku z Prahy do Mladé Boleslavi by došlo i ke zrychlení navrhovaných jízdních dob z Prahy do Liberce. Dosud se mluví o 77 minutách, aktuální nejrychlejší spojení je přes dvě a půl hodiny.

O zrychlení spojení Praha – Liberec se mluví od devadesátých let, na téma vzniká již osmnáctá studie. Výsledkem je stále naprosto nekonkurenceschopná jízdní doba v porovnání s cestou po silnici.