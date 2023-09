Jde tak asi o jediný prodej farmářských produktů, kde zájemce přicházející „z ulice“ musí ukázat občanský průkaz, i když si kupuje nealkoholický výrobek. V tomto případě nejde o prokazování věku nakupujícího, ale o uplatňování pravidel stanovených pro vstup do budovy. Pokyn, že průkazy totožnosti se předkládají bez vyzvání, platí pro každého; i pro ty, kteří si přicházejí nakoupit.

Zájem? Ráno narváno

Nejvíce zákazníků přišlo po osmé hodině – a převažovali zaměstnanci úřadu. Deníku to řekla Lenka Parusová z rodinné farmy v Nosálově u Mšena, jež nabízí především zavařovaná masa, paštiky, klobásy či uzené, ale třeba i výrobky z mléka od chovaných ovcí a koz. Prodej v budově hejtmanství, jehož se účastnila poprvé, si Parusová pochvalovala: odbyt dobrý, srovnatelný s účastí na farmářském trhu.

„Měla jsem málo paštik; ty se vyprodaly nejdřív,“ řekla Deníku, oč měli nakupující největší zájem. Pochválila současně zapůjčení chladicích vitrin od týmu značky Regionální potravina, udělované ministerstvem zemědělství. Její zástupci na místě představili i další středočeské pochoutky, které stojí za pozornost; dokonce i s ochutnávkou.

Zdroj: Milan Holakovský

Martina Koníčková, která stojí za značkou Sirupy od sejkorky (za svobodna se totiž jmenovala Sejkorová), a Gabriela Janebová, jež je šéfkou a vlastně i jedinou zaměstnankyní Sýrárny JaGa (což je název, který si také pohrává s jejím jménem a příjmením) se shodly, že někteří zákazníci už šli na jistotu. Přišli si znovu koupit to, co jim minule z nabídly lokálních produktů chutnalo nejvíc.

Právě Koníčková, u níž byl nejžádanější levandulový sirup, za nápadem pořádat na krajském úřadu Středy Středočechům stojí. Tuhle myšlenku před časem zmínila, když ji hejtmanka Petra Pecková (STAN) přijela navštívit jakožto podnikatelku oceněnou v soutěži Živnostník roku – a podařilo se vše domluvit. Včetně toho, že kraj poskytne prostory bezplatně.

Prodejní středy se v bistru u sálu zastupitelstva konají příležitostně, zhruba jednou za čtvrtletí – další termín už je stanoven na 13. prosince – a zřejmě se tento projekt bude rozvíjet. Poprvé přijely se svou nabídkou dvě firmy, tentokrát už byly čtyři. Nechyběl ani Ondřej Balatka zastupující Třebaňské oleje V PRESU; rodinnou lisovnu působící v Dobříši.

Zažít město jinak. Tradiční sousedská slavnost tentorkát rozproudila Krč

Mezi zákazníky se objevila i hejtmanka Pecková, která však nepřišla pro svačinu. Nakoupila plný košík: sýry, ale i sirupy a oleje. Rovnou ve větším měřítku, když nepořizovala jen zásoby pro svoji domácnost. „V pátek máme s kamarádkami oslavu, kam jim vezmu dárky,“ vysvětlila Deníku. I Pecková potvrdila velký zájem úředníků o nákup: „Ráno bylo úplně narváno.“

Úterky patří neziskovkám

Vedle novinky v podobě Střed Středočechům, přístupných i zájemcům zvenčí, se na hejtmanství konají ještě nákupní úterky. Zpravidla jednou za měsíc a pod názvem Dobroty z neziskovek nabízejí zaměstnancům ke koupi něco na zub z produkce neziskových organizací. Třeba koláčky jsou obzvlášť populární. Lákají však například i dorty, plněné croissanty… Doplňkem laskomin pak bývá prodej různých výrobků; kupříkladu keramických hrnečků.

Shodou okolností právě v úterý 19. září přijeli se svou nabídkou zástupci Toulcova dvora. To je spolek, který v pražské Hostivaři provozuje středisko ekologické výchovy, přičemž součástí nabídky je i Zdravá jídelna. Je důležité, aby šlo o organizaci, která má s přípravou pochoutek zkušenosti, potřebné zázemí, nechybí jí vybavení a vhodné podmínky – a také má možnost uplatnit v rámci svého provozu případné přebytky, které by se neprodaly úředníkům, vysvětlil Deníku mluvčí hejtmanství David Šíma. Je totiž žádoucí připravit větší zásoby, aby nebylo vyprodáno do hodiny. Zařazovány do nabídky jsou jak organizace působící ve středních Čechách, tak v Praze – ostatně často se ve své činnosti zaměřují na oba regiony.

Středy Středočechům – nabídka pochoutek lokálních výrobců přímo v budově krajského úřadu na Smíchově.Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje/Blanka Musílková

Někdy si neziskovka přiveze i sbírkovou pokladničku, kam jí zaměstnanci úřadu mohou přispět na činnost. Podporou těchto organizací je však podle Šímových slov už umožnění prodeje, a to za běžné tržní ceny. Rekordem za jedno dopoledne, od osmi do jedenácti hodin, se zatím stala tržba, jež se vyšplhala na 25 tisíc korun.