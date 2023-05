Mapováním vztahů mezi částí zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí se zabývá pražská policie. Bez dalších podrobností to Deníku ve středu 10. května potvrdil mluvčí ministerstva Daniel Drake.

Ministerstvo zahraničních věcí. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/ Michal Kamaryt

Podle informací Deníku se v centru šetření ocitla výše postavená zaměstnankyně ministerstva, která si prý napůjčovala od kolegů (patrně spíš podřízených) větší částky peněz. Na vracení ale nedošlo – a věc se protahovala tak, až jedné z věřitelek došla trpělivost a podala trestní oznámení.

Případem se tak zabývá policie, která mapuje všechny okolnosti a souvislosti – zve si pracovníky ministerstva k takzvanému podání vysvětlení. Jeden ze zdrojů, od nichž Deník získal tuto informaci, naznačil, že se mezi zaměstnanci hovoří i o tom, že dotyčná pracovnice měla zmizet.

Získat bližší informace od policie se Deníku ve středu odpoledne nepodařilo. Mluvčí pražského policejního ředitelství Jan Daněk uvedl, že nic o této věci neví a ani neslyšel, že by se kolegové něčím podobným zabývali. Ale kauzu řeší – to potvrdil mluvčí resortu zahraničí Drake. Ani on však neuvedl nic bližšího. „O případu víme, ale vzhledem k policejnímu vyšetřování nebudeme poskytovat detaily,“ konstatoval.