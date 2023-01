Ukázalo se to ve čtvrtek 19. ledna odpoledne na setkání v muzeu v Jílovém u Prahy. Zástupcům obcí a měst tam představili postup příprav šéfové ministerstva dopravy i Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD); vystoupili i zástupci rady Středočeského kraje, aby pohovořili o navazujících projektech: jak o silničních stavbách, tak o chystaném vodovodním přivaděči v trase dálnice.

Krásný les může zůstat i u dálnice

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl mimo jiné připomněl osobní zkušenost obyvatele Říčan na Praze-východ. Města, které je „obklopené“ dálnicemi (jde o D1 a D0 neboli Pražský okruh, ale i hlavní tahy I/2 a II/101) – a přece v okolí zůstávají krásné lesy a Říčany opakovaně vítězí v rámci hodnocení Nejlepší místo k životu.

Nepopírá, že jestliže nyní v okolí „není nic“ a vnikne tam dálnice, lidé rozdíl zaznamenají. Opět ale nabízí osobní poznatky: zkušenost člověka, který má půl kilometru od domu železniční trať. Záleží i na počasí: někdy vlak prakticky není slyšet, jindy má člověk pocit, jako by projížděl přímo vedle něj…

Úředníci rádi přijedou vysvětlovat

Jak Mátl, tak ministr dopravy Martin Kupka (ODS) slibují, že není problém vyslat do obcí a měst zástupce svých týmů, aby při setkáních se zastupiteli nebo i občany vysvětlovali, co se chystá v konkrétním místě a proč je právě toto zvolené řešení tím nejlepším.

Schůzka k D3 s ministrem: starostové chtějí říci, co jim vadí na dálnici

Oba se shodují, že výstavba středočeské části D3 je nezbytná: kdyby k tomu nedošlo, znamenalo by to nejen zhroucení dopravy na nynější silnici I/3 od Miličína přes Olbramovice a Benešov až k nájezdu na dálnici D1 u Mirošovic (byť i rozšířené a upravené), a vlastně pak i na této dálnici ve směru na Prahu; kolaps by ale časem nastal i na silnicích druhé a třetí třídy v regionu Posázaví.

Výkupy pozemků zatím u tunelů

Aktuální jsou nyní v trase budoucí dálnice geotechnické posudky (byť vzhledem k někdejší bohaté hornické činnosti v regionu je řada geologických informací k dispozici), přičemž ředitel Mátl oceňuje vstřícnost majitelů, kteří byli ochotni pustit na své pozemky vrtací soupravy.

U budoucích tunelů Kamenná Vrata a Luka dojde na průzkumy formou ražby průzkumné štoly. Kvůli nim se s předstihem chystají výkupy pozemků (když ostatní se mají vykupovat až po vydání pravomocného územního rozhodnutí); jednání se v tomto případě týkají 23 majitelů.

Dálniční ředitelství žádá o územní rozhodnutí pro D3 protínající Posázaví

Podle Kupkových slov bude cena nyní i později v případě nestavebních pozemků osminásobkem ceny obvyklé – a v případě těch zastavitelných půjde o 1,5násobek. Připravuje se také výstavba samostatných komunikací pro odvoz rubaniny. Velmi podrobný průzkum se chystá také v místě zamýšleného mostu přes Sázavu: jen tento průzkum by podle předpokladů měl stát 24 milionů korun.

„Dálnici D3 chceme připravit tak, aby byla ke svému okolí co nejpřívětivější; aby to pro občany nebyla škodná – a naopak přinesla mnoho dobrého,“ zdůraznil ředitel ŘSD Mátl. Byť připouští, že zcela eliminovat hluk se nepodaří.

