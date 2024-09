I tohle se tentokrát intenzivně připomínalo během podzimní slavnosti (již však tentokrát provázelo vpravdě letní počasí). I se jménem předloni zesnulého starosty Věslava Michalika, který nejenom byl u všeho, co se v obci měnilo, ale sám patřil k hlavním hybatelům proměn. A jestliže na jeho adresu zaznělo i označení „motor rozvoje Dolních Břežan“, nebylo to přehánění.

Pojmenování i výstava

Součástí sobotního programu se stala i slavnost spojená s pojmenováním prostranství za obecním úřadem: nově jde o náměstí, které nese jméno dlouholetého starosty Michalika. Do 8. října je tam také k vidění venkovní výstava nazvaná Proměny Dolních Břežan. Vedle samotného Michalika představuje 24 projektů, které přispěly k zásadní proměně podoby obce. Do značné míry i jejího fungování.

Svatováclavské slavnosti v Dolních Břežanech. | Video: Deník/Milan Holakovský

Dá se říci, že jde o fotografický přehled Michalikovy práce v obci, jíž s vizionářským přístupem starostoval dlouhá léta. Byl však také významným představitelem hnutí STAN na krajské i celorepublikové úrovni. Do obce se tak sjely známé tváře hnutí ze středních Čech; nechyběl ani předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. V souvislosti s jeho přítomností Deník zaznamenal i tipovačku místních kluků: kdo z pánů, které běžně nepotkávají, asi patří k ochrance (tři muže hoši určili s jistotou a jednoho s otazníky).

Svatováclavské slavnosti v centru obce ale měly i svou tradiční podobu. S programem na dvou pódiích, sportovními exhibicemi včetně řádění na U-rampě, hrami pro děti, street food festivalem i dalšími stánky… Přičemž chybět nemohl ani burčák.

Debaty kolem odkazu

Překvapení nad počinem Dolnobřežanských netajil známý člen středočeského ANO Martin Herman, který na facebooku napsal: „Náměstí Dozimetru … To nevymyslíš…“ Michalika totiž vnímá jinak než řada místních.

„Kmotr STAN, člověk, co nedokázal vysvětlit miliony na kyperských účtech a jedna z hlavních postav kauzy Dozimetr,“ napsal Herman na sociální síť. Mnohé lidi ze STAN totiž spojuje se známou korupční kauzou>>>facebook.com/martin.herman.kolin/posts/pfbid02kQwaX8GA5hYDiAzm5yjxX16KjbemQRxaTCyhgNADUrLRqzGiYF53JD3y148MX3Afl<<< a netají se míněním, že kdyby dolnobřežanský starosta nezemřel bezprostředně předtím, než se provalila, i on by patřil mezi vyšetřované osoby.

S Dozimetrem ostatně spojuje i hejtmanku Petru Peckovou (STAN), jež také v Dolních Břežanech nechyběla; ta se s ním kvůli tomu soudí. Na sociální síti však obratem na jeho post reagovala Anna Hrudková, kandidující právě za STAN. „Jste ubohý a trapný,“ napsala.

„Je mi vás líto, že na sebe musíte takhle upoutávat pozornost, protože jinými, nedejbože kvalitními způsoby a vykonanou prací, to neumíte,“ vzkázala Hermanovi.

Naopak kritický hlas vyznívající v Michalikův prospěch Deník zaslechl přímo na místě. Mezi sportovci, kteří v rámci programu slavností předváděli své dovednosti, nechyběl ani oddíl taekwon-do. Mimo jiné dětem nabízel možnost vyzkoušet si údery a kopy do figuríny. To přineslo rozčarování jedné z návštěvnic. Na místě, kde se připomíná památka zesnulého starosty, provádět něco takového označila za nepřístojnost.