Eliška Novotná dnes 06:34

S koncem června se cestující musí připravit na novinky u všech autobusových i trolejbusových zastávek v rámci Pražské integrované dopravy (PID). Na všech bude totiž platit jednotné pravidlo - zastávky budou pouze na znamení. Co vše změna přinesene a na co by si cestující měli od příštího měsíce dát pozor?