Praha prodlouží slevu na městskou dopravu pro sociálně slabší a Ukrajince

ČTK

Praha prodlouží zvýhodněný tarif MHD pro lidi, kteří pobírají dávku pomoci v hmotné nouzi, a také pro uprchlíky z Ukrajiny. Původně mělo zvýhodnění platit do konce letošního června, v případě potřebných bude pomoc prodloužena o rok a v případě Ukrajinců do 30. září letošního roku. V pondělí 19. června to schválili městští radní. Zvýhodněná cena je 165 korun za měsíční kupon oproti běžným 550 korunám a 444 korun za čtvrtletní kupon, který normálně stojí 1480 korun.

Tramvaj Škoda 14T v nové vizuální šedo-červené podobě Pražské integrované dopravy (PID). | Foto: Ropid