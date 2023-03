/FOTOGALERIE/ K celoročním přívozům P1 a P2 se od soboty 25. března připojí i sezónní, které budou v provozu až do 29. října. Po Vltavě budou moci lidé cestovat za běžnou jízdenku.

Přívoz v Praze. | Foto: Deník/Lucie Štrachová

Třetí nejvytíženější Holšovicko-karlínský přívoz bude letos v provozu jen do termínu otevření nové lávky HolKa, které je plánované na letošní červenec. Zároveň nebude přívoz obsluhovat ani ostrov Štvanice, protože východní cíp ostrova je odříznut záborem staveniště nové lávky.

„Naopak od data ukončení provozu přívozu P7 bude obnoven provoz nejnovějšího pražského přívozu P4 mezi Velkou Chuchlí (Dostihová) a Hodkovičkami (Belárie). Na ostatních sezonních lodních linkách nedojde k žádným změnám oproti loňské sezoně," uvedla Pražská integrovaná doprava na svém webu.

Web Pražské integrované dopravy byl napaden. Za útokem stojí nejspíš Rusko

Přívozy se po Praze těší velkému úspěchu. Za loňský rok přepravily více než 619 tisíc lidí. Nejvytíženejším je tradičně linka P2 mezi Podbabou a Podhořím s 219 tisíci přepravenými. V průměru s tímto přívozem denně cestuje 600 lidí.

“Díky řece Vltavě můžeme v Praze cestovat MHD i po vodě a to dokonce na běžnou jízdenku či předplatní kupon. Tam, kde dva břehy Vltavy nespojují mosty, nebo se teprve staví, jako v případě Štvanické lávky, se přívozy těší velké oblibě. Určitě tomu tak bude i v letošní sezóně,” říká Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy.

Seznam pražských přívozů v provozu od 25. března 2023:



P1 Sedlec – Zámky: V provozu denně do 20:00, v pracovní dny od 5:25, o víkendech od 6:45.

P2 V Podbabě – Podhoří: V provozu denně do 22:00, v pracovní dny od 5:25, o víkendech od 6:30.

P3 Lihovar – Dvorce: V provozu denně do 22:00, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.

P4 Dostihová – Belárie: V provozu cca od července po ukončení provozu linky P7. V provozu denně do 19:00–21:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.

P5 Císařská louka – Kotevní – Výtoň: V provozu denně od 8:00 do 19:00–21:00 podle denního světla.

P6 Lahovičky – Nádraží Modřany: V provozu denně do 19:00–21:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.

P7 Holešovická tržnice – Rohanský ostrov: V provozu denně do 19:00–22:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00. Provoz přívozu bude ukončen cca v červenci 2023 současně s otevřením nové lávky HolKa.



Zdroj: Pražská integrovaná doprava