Podobně jako v minulých letech, i toto léto čeká pražskou integrovanou dopravu úprava jízdních řádů na prázdninový provoz. Ten bude trvat na městských linkách do pátku 30. srpna, u příměstských linek pak do soboty 31. srpna (včetně). Během léta také platí některá omezení a výluky.

Metro

V metru budou na léto mírně prodlouženy intervaly v pracovní dny a na lince C i o víkendu.

Oproti loňskému roku ale letos nebude na lince B omezen víkendový provoz a mírnější omezení než loni bude také ve všední dny, může za to tramvajová výluka přes Václavské náměstí. S ohledem na rozsah výluk přes léto zástupci Dopravního podniku hl. m. Prahy právě doporučují využívat metro (linka B bude naopak posílena).

Co se týče omezení provozu, to bude platit na lince C od 29. června do 3. července v úseku Pražského povstání - Háje z důvodu opravy trati metra.

Tramvaje

Intervaly tramvajových linek budou na léto rovněž prodlouženy a to ve špičkách pracovních dnů na 10 minut, ve všední dny kolem poledne pak na 12 minut. U páteřních linek 9 a 22 budou intervaly ale poloviční.

Tramvajový provoz bude o prázdninách ovlivněn různými výlukami, především výlukou tratí přes Václavské náměstí a v ulici Dukelských hrdinů mezi Strossmayerovým náměstím a Výstavištěm. Neprůjezdný zůstává i úsek přes Libeňský most a mimo provoz budou tramvajové linky 4 a 21. Podrobnosti k letním výlukám naleznete zde.

V období letních prázdnin od 29. 6. 2024 probíhají následující výluky provozu tramvají: ANDĚL (ulice Nádražní) – oprava tramvajové trati v Nádražní ulici od 29. června 2024 (1.00 hodin) do 11. července 2024 (přibližně 4.30 hodin)

(ulice Nádražní) – oprava tramvajové trati v Nádražní ulici ulice NA ZÁMECKÉ – oprava plynovodu v ulici Na Zámecké od 29. června 2024 (přibližně 4.30 hodin) do 2. září 2024 (přibližně 4.30 hodin)

– oprava plynovodu v ulici Na Zámecké STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ – VÝSTAVIŠTĚ – rekonstrukce tramvajové trati od 29. června 2024 (přibližně 4.30 hodin) do 2. září 2024 (přibližně 4.30 hodin)

– rekonstrukce tramvajové trati oblast VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ – výstavba nové tramvajové trati od 29. června 2024 (přibližně 4.30 hodin) do 1. října 2024 (přibližně 4.30 hodin)

– výstavba nové tramvajové trati LIBEŇSKÝ MOST – PALMOVKA – havarijní stav části Libeňského soumostí probíhající – do odvolání

– havarijní stav části Libeňského soumostí KOTORSKÁ – PANKRÁC – výstavba nové tramvajové trati probíhající – do odvolání (předpoklad do konce roku 2024)

– výstavba nové tramvajové trati zdroj: DPP

Autobusy

V případě autobusových linek nedojde k větším změnám oproti loňskému létu, k prodloužení intervalů dojde v pracovní dny a u vybraných linek i o víkendu ve stejném rozsahu jako loni.

Nepojedou školní linky ani školní spoje na městských, příměstských a regionálních linkách.

Změnou, která ale od 29. června nastává, a platit bude již trvale, je sjednocení charakteru všech autobusových zastávek.