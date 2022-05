Anketa na stránkách běží ve spolupráci s Prahou, Ropidem a IDSK. Hlas bude nejen v pražských autobusech a tramvajích, ale i na příměstských linkách do Středočeského kraje. V anketě lze hlasovat pouze jednou, pro jeden ze čtyř hlasů, které do finále vybrala odborná komise. Anketa poběží měsíc, hlasovat lze do nedělní půlnoci 19. června 2022.

Zdroj: Youtube

„Mezi hlasy, které se dostaly do finále, jsou rovnoměrně po dvou zastoupeny dámy i pánové,“ řekl vedoucí oddělení komunikace DPP Daniel Šabík. Hlasy jsou anonymní, označeny pouze číslovkou. tj. Hlas 1, Hlas 2 atd.

Naživo se cestující s kandidáty na nový hlas mohou setkat na vybraných spojích tramvajové linky 9 a autobusové linky 136. Každý hlas je nahrán v jedné tramvaji a jednom autobusu (celkem osm pořadí každý den), přičemž tato vozidla jsou označena speciálním vnějším i vnitřním polepem upozorňujícím na anketu, včetně QR kódu, po jehož načtení se cestující dostane přímo do on-line ankety. Jízdní řády vozidel s kandidáty na nový hlas autobusů a tramvají Pražské integrované dopravy včetně pravidel ankety cestující najdou na úvodní stránce webu DPP.

Zdroj: Youtube

Úkolem vítěze bude znovu namluvit všechna stávající provozní hlášení a názvy zastávek, které cestující znají z běžného provozu na tramvajových a autobusových linkách pražské MHD i u příměstských autobusů v rámci systému Pražské integrované dopravy. Celkem se jedná o zhruba deset tisíc nahrávek. Kromě toho bude muset vítěz průběžně nahrávat všechny změny či nové zastávky, které vzniknou např. na tramvajových tratích, které DPP postaví, při trvalých nebo dočasných změnách autobusových linek nebo při zapojení dalších oblastí do Pražské integrované dopravy.

Každá linka metra má svůj hlas

Každá linka metra samostatně a dohromady autobusy i tramvaje pražské MHD mají svůj vlastní hlas. Na lince A je to Světlana Lavičková, na lince B Eva Jurinová, na lince C Tomáš Černý, u autobusů a tramvají Dagmar Hazdrová.

Zdroj: Youtube

„Jsou to školené, profesionální hlasy, s výbornou výslovností, na jedné straně příjemné, na druhé straně dostatečně rázné, s potřebnou dynamikou a dikcí. Nejdůležitějším faktorem je, aby v běžném provozu MHD bylo provozním hlášením dobře rozumět. A to za každého stavu, tj. ve vozidle plném cestujících, při jeho rozjezdu, brždění či plné rychlosti, při jízdě po různých površích pražských komunikací, kdy ve vozidlech zní řada jiných zvuků či vibrací technologických částí dopravních prostředků,“ řekl Jan Barchánek, vedoucí Jednotky Provoz Autobusy DPP.

U některých typů hlasů, resp. výslovnosti se stává, že některé slabiky nebo hlásky nejsou v určitých situacích vůbec slyšet, čímž se hlášení stává nesrozumitelným. „Výběr hlasů pro provozní hlášení v MHD je proto poměrně složitá záležitost, kde nerozhoduje jen to, jestli se hlas líbí, či nelíbí, ale řada technických faktorů,“ dodal.

Výsledky do konce června

S výběrem nového hlasu pro autobusy a tramvaje DPP začal na přelomu let 2019 a 2020, nicméně kvůli pandemii Covidu-19 byl celý proces odložen na dobu, kdy se MHD vrátí do normálního provozu. DPP oslovil desítky profesionálních moderátorů, herců, žen i mužů, jejichž hlasy by se pro provozní hlášení hodily a kteří by byli současně ochotni tuto činnost dlouhodobě pro pražskou MHD vykonávat. Jejich nahrávky pak DPP ve spolupráci s ROPIDem a HMP otestoval za simulovaného provozu v běžných dopravních prostředcích.

Zdroj: Youtube

Do semifinále se dostala desítka kandidátek a kandidátů, jejichž hlasy v provozních zkouškách obstály. Z nich pak odborná komise, ve které zasedli např. odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, Českého Rozhlasu, Kabinetu hlasové a mluvní výchovy DAMU, ale i samotná Dagmar Hazdrová, letos v březnu vybrala kvarteto finalistů splňující požadavky na správnou výslovnost.

„Všechny čtyři hlasy se budou většině cestujícím znát povědomé. Určitě je slyšeli na divadelních představeních nebo v dabingu ve známých filmech či seriálech. Filmoví znalci možná budou rovnou umět identifikovat, kterou postavu, ve kterém filmu či seriálu naši finalisté namluvili. Jejich identitu ale odhalíme až po skončení ankety, aby jména kandidátů neovlivňovala rozhodování hlasujících,“ dodal Petr Hloch, vedoucí Jednotky Provoz Tramvaje DPP.

Výsledky budou známy do konce června. První nahrávky nového hlasu by se mohly objevit na přelomu září a října.