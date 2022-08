Do metropole se sjelo přes tisíc skautů, program se odehrává i v okolí Prahy

/FOTOGALERIE/ Potkat mladé lidi s šátky kolem krku je nyní v Praze běžnější než kdykoli jindy. Do metropole se sjelo 1,2 tisíce skautů na desetidenní jamboree: tisícovka mladých lidí ve věku od 14 do 17 let z 23 zemí (s převahou skautů z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska) a přes dvě stovky dospělých zajišťujících doprovod i program.

Minulá středoevropská jamboree. | Foto: Se souhlasem Junák – český skaut