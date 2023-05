Metro znovu čeká víkendová výluka linky C. Další z celkem dvaceti šesti

/FOTOGALAERIE/ Z důvodu rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc metra linky C dojde od soboty 20. května (od zahájení provozu) do neděle 21. května (do ukončení provozu) k dočasnému přerušení provozu v úseku Hlavní nádraží – Vltavská.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný